Более 3517 гектаров сельхозземель возвращено в оборот в Свердловской области в прошлом году. Как сообщил руководитель управления Россельхознадзора Владимир Гребнев, это самый высокий показатель за последние годы. К примеру, в 2019-м в регионе выявили и потребовали использовать по назначению всего 454 гектара.

Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, резкий рост обнаруженных "теневых" участков связан с увеличением налогов для предпринимателей и физических лиц, которые не используют по назначению арендованную или выкупленную сельскохозяйственную территорию. Нарушители земельного законодательства уплатили более двух миллионов рублей налогов. В отношении десятка предпринимателей дела были направлены в суды и назначены административные штрафы. Их общая сумма превысила 1,26 миллиона рублей.

После земельной ревизии два собственника добровольно отказались от наделов, которые давно не обрабатывали. Они передали муниципалитету почти 8,5 гектара. А в Талицком районе спор о нецелевом использовании земли дошел до суда. В итоге у нерадивого хозяина изъяли два поля общей площадью 525 гектаров. Будут ли возвращенные в сельхозоборот площади засеяны нынешней весной, пока неясно. Многие участки уже заросли деревьями, и использовать их по назначению проблематично.