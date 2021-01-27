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27.01.2021 09:03
Рубрика: Общество

На жителя тюменской деревни напал бешеный волк

Текст: Татьяна Воробьева

Подтвердился факт бешенства у волка, который в конце декабря напал на подворье жителя деревни Жидоусово. Об этом сообщил сегодня департамент здравоохранения Тюменской области.

"За мою практику - а я в медицине вот уже 36 лет - впервые на нашей территории произошло такое, чтобы дикий зверь укусил человека", - говорит Елена Рябошапко, главная медсестра больницы Сорокинского района. По ее словам, чаще к врачам за помощью обращаются пациенты, укушенные собаками, кошками и крысами (в прошлом году таких было десять, например).

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Дикий зверь забрел в село в конце прошлого года - позарился на овец, которых держал мужчина. Волк успел покусать домашний скот, прежде чем хозяин животных расправился с ним. Правда, селянин пострадал и сам: серый успел поцарапать ему ногу.

Мужчина был курсе, что при укусах и аналогичных травмах, причиненных зверями, можно подхватить бешенство, поэтому сразу обратился к медикам.

"Сотрудники приемного отделения Сорокинской больницы обработали небольшую ссадину и в целях профилактики назначили антирабическую вакцину. Кроме самого пострадавшего, ее назначили еще двум контактным людям, которые помогали спасать овец", - рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь Областной больницы № 4 города Ишима.

Проведенное исследование трупа волка подтвердило, что он был болен бешенством. Эта болезнь смертельно опасна для человека. При этом, специфического лечения не существует - спасти пострадавшего от гибели может только своевременная вакцинация.

Сегодня все трое жителей Жидоусово чувствуют себя хорошо, через два месяца им предстоит последняя инъекция.

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