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27.01.2021 16:21

Мал корнеплод и недорог

Уральские овощеводы не могут продвинуть продукцию в сети
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 17(8368)
Российский "Картофельный союз" предложил ретейлу ввести новую позицию - "картофель экономкласса". Качественные, но некалиброванные корнеплоды размером от 35 до 55 миллиметров, упакованные в сетки по 2,5, три и пять килограммов, будут дешевле для потребителя на 15-20 процентов. Готовы ли уральские овощеводы поддержать это предложение?

Как выяснила "РГ", картофелеводы Среднего Урала могут предложить торговле практически любой продукт овощной линейки. Проблема в другом: федеральные гиганты отказываются от сотрудничества с местными производителями.

- Мелкий картофель мы можем поставлять даже по 10-12 рублей за килограмм, но сети работать с нами не хотят. Отказываются, ссылаясь на низкое качество, неполную сертификацию и так далее. Доходит до курьеза: в поселке Октябрьском Сысертского района, где выращивают картофель и другие овощи, купить в магазине свои корнеплоды просто невозможно. Например, в сентябре на полках федеральных сетей лежала морковь из Белоруссии. У нас гибриды, сорта идентичные, мы предлагаем продукцию дешевле, но подписать годовой контракт не можем, - сетует директор сельхозпредприятия Игорь Картузов, замруководителя Союза овощеводов Свердловской области.

Основной вопрос при заключении контракта - объемы: у местных хозяйств они недостаточны. Получается замкнутый круг: нет спроса - объемы посевов еще сокращаются

Требования сетей действительно очень высоки, и не только к самим овощам, но и к упаковке, таре, условиям доставки. Ретейлеры проверяют соблюдение температурного режима, соответствие наклеек, кодов и т. д. Правила вроде бы справедливые, но аграрии называют их проверенным оружием борьбы с местными производителями: всегда найдется, к чему придраться. Хотя сами признают, что основной вопрос при заключении контракта - объемы: у местных хозяйств они недостаточны. Но тут получается замкнутый круг: нет спроса - объемы посевов еще сокращаются.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Картофель "экономкласса" может появиться в магазинах России

- Сейчас мы присутствуем только в местной торговой сети, иногда понемногу берут два федеральных ретейлера. Поставляем картофель в рестораны и кафе - они заказывают наш высококрахмалистый продукт, но много им не требуется. Поэтому объемы производства картофеля мы уже сократили на 30 процентов, свеклы - в два раза, моркови - в пять. Свердловский минагропром нас поддерживает, но его усилий не хватает, чтобы бороться с торговыми монстрами, - констатирует Картузов.

В результате на свердловских прилавках чаще можно встретить картофель и морковь из Костромы, Тулы или Пермского края. А весной и в начале лета потребителям предлагают свежие корнеплоды из Египта, Сирии, Израиля. Впрочем, производителей из дальнего зарубежья уральцы конкурентами не считают: к весне отечественная продукция все равно сдает позиции, даже при безупречном хранении.

Кстати

Рост цен на картофель обсудили недавно в Минсельхозе РФ. За прошлый год он подорожал в среднем на 40 процентов, в том числе из-за неурожая. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году картофеля в стране собрали на 10 процентов меньше, чем в 2019-м. А площади, занятые этой культурой, по информации Росстата, сократились на шесть процентов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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