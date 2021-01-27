Первых офицеров инженерного спецназа подготовят в Тюмени

В Тюмени в 2021 году состоится первый выпуск лейтенантов по редкой в армии специальности - инженерного спецназа. Готовят таких уникальных специалистов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.

Штурмовики, или "тяжелые" - так еще называют курсантов, которые обучаются по специальности "Применение инженерных подразделений штурма и разграждения".

Как рассказал в интервью "Красной звезде" начальник училища генерал-майор Дмитрий Евмененко, по сути, выпускники - это спецназ инженерных войск. "Им свойственно выполнение инженерных задач на самых сложных участках и направлениях", - подчеркнул он. Подготовка курсантов на должность командиров подразделений штурма и разграждения сильно отличается от обучения простых саперов.

Штурмовики должны досконально знать работу инженерных подразделений, учитывать все типы встречающихся боеприпасов.

"Их важная особенность - в совершенстве знать нюансы ведения боевых действий в условиях урбанизированной местности", - подчеркнул генерал.

При обучении саперного спецназа много внимания уделяется усиленной физической подготовке. Таскать на себе штурмовикам придется тяжелый бронежилет, саперное оборудование и щиты, прикрывающие от пуль и осколков. Также в подготовку входит обязательное выполнение до десяти прыжков с парашютом. "Несмотря на столь непростой курс профессиональной подготовки, интерес со стороны абитуриентов к данному направлению лишь возрастает", - рассказал генерал.