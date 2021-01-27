Прокуратура Екатеринбурга внесла представление врио главы города Алексею Орлову из-за плохой уборки улиц. С середины января во всех регионах УрФО прошли обильные снегопады. В одних городах с их последствиями справились сравнительно быстро, а где-то образовались 10-балльные заторы. В особенностях организации этой работы в разных городах и секретах чистых дорог разбирались корреспонденты "РГ".

В отличие от Екатеринбурга, в Кургане наутро после снегопада вычищены и дороги, и тротуары. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Снежный фронт

В столице Урала борьба со снегом, словно боевые действия, корректируется и контролируется едва ли не в режиме реального времени. Сезон большого снега начался почти сразу после рокировки во власти: в конце 2020-го прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский стал первым заместителем главы региона, а вице-губернатор Алексей Орлов возглавил город. Пожалуй, снегопады стали первым серьезным испытанием для спустившегося с областных высот чиновника: Екатеринбург привычно встал в пробке, претензии к качеству уборки улиц высказала не только прокуратура, но и областное ГИБДД.

- Несмотря на то, что ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, от жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован. Есть над чем поработать: снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары, - публично признал врио главы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Вторую неделю с улиц мегаполиса ежедневно вывозится 10-14 тысяч тонн снега, городской комитет благоустройства докладывает о том, сколько машин и рабочих вышло на улицы. Работу управляющих компаний, в зоне ответственности которых дворы и придомовые территории, контролируют квартальные, гражданам предложено жаловаться на нерадивых коммунальщиков, на городском портале появился специальный новостной раздел, где размещают "сводки с фронта".

Как организована работа по очистке улиц в крупнейшем городе УрФО? Замначальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян рассказала "РГ", что содержание дорог - задача дорожно-эксплуатационных участков. ДЭУ - муниципальные предприятия. Они созданы в каждом районе города и финансируются не по договорам, а по бюджетной смете: зарплата, налоги, коммунальные платежи, ремонт техники, ГСМ и т.д. Отдельной строки расходов на уборку и вывоз снега в бюджете нет - есть общая сумма финансирования ДЭУ. Для них определяется муниципальное задание: вывезти за сезон определенный объем снега, обеспечить очистку, ремонт и содержание энного количества километров дорог и т.д.

- Выполнение заданий контролируют районные администрации и комитет благоустройства города. Инженеры ДЭУ, в свою очередь, выдают дневное задание каждому сотруднику и проверяют объем выполненных работ, - поясняет Мкртчян.

Всего в ДЭУ около 500 единиц техники - это немало. Тем не менее, хотя снегопады уже несколько дней назад прекратились, многие улицы даже в центральной части мегаполиса толком не очищены. Так, улица Тургенева, где находится наша редакция, превратилась в однополосную, проезжую часть почистили буквально вчера - снег просто отгребли к обочинам, парковочные карманы превратились в сугробы. Не только по наблюдениям горожан, но и судя по замечаниям дорожной инспекции, очистка дорог в Екатеринбурге остается больной темой: "Качество уборки, осуществляемое дорожными организациями, на очень низком уровне. После прохождения дорожной техники недостатки остаются неустраненными", - констатируют в областном управлении ГИБДД.

Приезжайте чаще

Недаром гости из окружного центра, побывав на прошлой неделе в Кургане вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, обратили внимание на чистые дороги и тротуары в столице Зауралья. Скептики тут же предположили, что блеск навели накануне визита.

- Мы чистим город ежедневно днем и ночью, независимо от того, приезжают к нам гости или нет, - возражает директор МУП "Специализированное дорожное предприятие" (СДП) Иван Ситников. - Конечно, в первую очередь выходим на магистральные улицы, дороги с интенсивным движением общественного транспорта.

Ситников руководит предприятием с момента его образования в 2008 году. Рассказывает, что за эти годы опробовали разные технологии и пришли к оптимальному варианту. Так, 22 января в полседьмого утра, когда большинство курганцев только собиралось на работу, дворники уже вовсю долбили образовавшуюся за ночь ледяную корку на пешеходных переходах. Накануне вечером выпал снег, и к утру по улицам и тротуарам уже прошла техника. Там, где не справились механизированные щетки, рабочие вымели снег вручную.

Только за одну неделю по фактам ненадлежащего исполнения контрактов подрядчикам в Челябинске выдали 29 предписаний

МУП СДП работает по муниципальному контракту и является единственным предприятием, отвечающим за чистку улиц в Кургане. Зимой на уборку дорог и тротуаров тратят 295 миллионов рублей, летом - 90. По словам Ситникова, за последние 5-6 лет объем финансирования вырос на 30-40 процентов, парк техники тоже активно обновляют. В этом году взяли в лизинг 14 коммунальных машин. Тем не менее, чтобы уложиться в нормативный срок (снег должен быть убран за 4-6 часов в зависимости от категории улицы), своих сил порой недостаточно, поэтому МУП привлекает субподрядчиков - три частные компании. Общими усилиями получается промести город за сутки от одного до трех раз. Для вывоза снега на полигон МУП тоже использует самосвалы сторонних организаций: содержать круглый год необходимый парк экономически нецелесообразно.

Качество выполнения работ контролируют, во-первых, мастера и прорабы МУП, во-вторых, заказчик - городское управление дорожного хозяйства и благоустройства. За каждым маршрутом закреплен куратор, который объезжает участки вместе с подрядчиком. Работа принимается и оплачивается, исходя из фактического объема ее выполнения.

Конечно, до идеальной чистоты Кургану еще далеко. В соцсетях и на областном сервисе "Обратись" регулярно появляются жалобы и просьбы жителей. Поступают такие обращения и в МУП, но важно, что на них реагируют.

Парадным строем

В Челябинске уборка улиц неизменно привлекает внимание приезжих. Завидев колонну техники, идущую на хорошей скорости, гости с удивлением замечают: "Прямо как на параде!". Однако машины ходят колонной отнюдь не для эстетического эффекта:такой способ уборки создает меньше помех для транспорта и весьма эффективен - остается только подчистить наметы у пешеходных переходов, остановок и внутренних проездов. Чистота проезжей части, как правило, нареканий не вызывает.

- Во время обильных снегопадов пять организаций-подрядчиков проводят непрерывную очистку проезжей части, - пояснили в городском комитете дорожного хозяйства (КДХ). - В обычные дни дороги чистит до 200 единиц техники, во время обильных снегопадов - до 370-ти.

По окончании непогоды на приведение улиц в нормативное состояние дорожникам дается не более четырех часов, на очистку тротуаров - до суток, обочины необходимо убрать за пять дней. Нарекания к работе коммунальщиков у горожан и чиновников, конечно, бывают, но важен результат: недоделки устраняются.

- Претензионная работа с подрядчиками проводится в ежедневном режиме, - пояснили в КДХ. - Так, за прошедшую неделю по фактам ненадлежащего исполнения контрактов выдали 29 предписаний. 12 из них уже исполнены, 13 - в работе, по четырем в связи с неисполнением применены штрафные санкции. Оплата выполненных работ проводится ежемесячно - в соответствии с актами о приемке работ и оценкой состояния дорожной сети.

- Система приемки работ ужесточена и предусматривает комплексное содержание всех элементов дорожной инфраструктуры с максимально допустимым отклонением от норматива не более 10 процентов, - добавляет замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшев.

На 2020-2022 годы в Челябинске заключены 11 муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети на общую сумму свыше 4,5 миллиарда рублей.

Возможны коэффициенты

В Тюмени такие контракты заключены с принадлежащим региону акционерным обществом - Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием - на весь календарный год. Это крупнейшая организация в регионе, у которой, в свою очередь, более 20 субподрядчиков. В зимний период на уборку улиц готовы выходить 693 единицы спецтехники (в одну смену привлекают до 400 машин). В случае ЧС, обильных осадков можно дополнительно задействовать еще 237 машин. Пожалуй, для УрФО это рекордные цифры. Немеханизированной уборкой заняты свыше 350 рабочих.

Вся техника оборудована приборами навигации, а ее местоположение в режиме реального времени отображается на портале "Тюмень - наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города": любой горожанин может узнать, где в данный момент кипит работа. Круглосуточный контроль за уборкой дорог ведут специалисты муниципальной дирекции автомобильных дорог и мостов: замечания незамедлительно передаются в диспетчерскую подрядной организации. Держать оперативную связь со всеми рабочими группами помогают мессенджеры.

Согласно контракту, подрядчик осуществляет весь спектр работ по содержанию улично-дорожной сети. Во время снегопадов уборку улиц организуют по приоритетным маршрутам: уже спустя три часа выпавший снег обычно сметен с проезжей части к бордюрам (при этом не допускается формирование снежных валов на тротуарах, остановках, перекрестках и т.д.). На вывоз снега и льда на полигоны по регламенту отводится девять дней.

Оплата по муниципальным контрактам производится ежемесячно за фактически выполненную работу: за приемку и проверку отвечает специальная комиссия, которая может применить понижающие коэффициенты, если выявит факты невыполнения или некачественного выполнения работ.