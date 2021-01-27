В центре Челябинска, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Володарского, начинают возводить 29-этажное здание, которое должно стать самым высоким жилым домом в регионе. Но означает ли это, что город готов преодолеть психологический рубеж, открыть для отрасли "заоблачные" горизонты и начать массовое высотное строительство?

Штучные экземпляры

Американский гуру архитектуры как-то сказал: небоскребы - это воплощение желания дотянуться до небес. Они подчеркивают экономическую, финансовую и техническую состоятельность мегаполисов. Это заявка для жителей и инвесторов. А еще - символ, притягивающий деньги, благополучие и самореализацию.

Но у Челябинска с высотками не задалось. Один из прошлых градоначальников, оставивший после себя заметный строительный след, считал: у каждого свой путь, где-то ставят на высотное строительство, а в южноуральской столице - на широкие улицы и дороги, просторные кварталы.

Небоскребы не стали визитной карточкой города. Причину этого гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков видит в отсутствии у Челябинска такой потребности из-за среднего уровня администрирования. В соседнем областном центре он выше, больше спрос на высотные комплексы, и то попытка сформировать Екатеринбург-Сити, начавшаяся с башни "Исеть", реализована не до конца.

Мешает Челябинску и его промышленный характер. Во времена индустриализации город прирастал рабочими поселками, которые множились близ заводов. Однако у труб с разноцветным дымом плохая эстетика. Вряд ли с высоты птичьего полета можно наслаждаться подобными панорамными видами. У торгово-развлекательных комплексов установили два колеса обозрения, но они не пользуются большой популярностью: вид сверху здесь - все-таки на любителя.

Есть, по мнению руководителя Союза строительных компаний, и другие причины, оправдывающие неторопливую эволюцию областного центра.

Стратегические подходы, позволяющие взглянуть на город, как на растущий организм, должен аккумулировать генплан. Однако его статус до сих пор неясен

- Почему Екатеринбург сделал ставку на высотки? - рассуждает Десятков. - Он ограничен в территориях, а повышение этажности - тоже форма уплотнения. Челябинску же пока места для развития достаточно…

Однако, соглашается эксперт, городу действительно недостает высотной доминанты, архитектурного символа. Когда-то им считался торговый центр на улице Каслинской, затем цирк, но их время ушло. Была надежда, что узнаваемости городу добавит высотный конгресс-холл "Крылья", задуманный к международным саммитам. Увы, стройку заморозили.

Генплан не сдается

Соорудить высотное здание - не проблема, констатирует возглавляющий правление челябинской региональной организации Союза архитекторов России и правление Союза проектных организаций Южного Урала Сергей Якобюк. Труднее сделать так, чтобы новостройки увязывались в единый градостроительный узел.

Примеров не до конца интегрированных, "лоскутных" решений в Челябинске немало: площадь у Дворца спорта "Юность", застройка у комбината хлебопродуктов им. Григоровича. Еще есть парк отдыха "Алое поле", который жильцы близлежащих домов стали воспринимать как свою придомовую территорию (в зоне тихого отдыха, как ее позиционируют сами власти, почему-то сделали площадку для выгула собак). Не избежала обособленности и возводимая набережная от филармонии до сквера Искусств.

- Здесь смешная дорожно-тропиночная сеть. Все задворки исторических зданий, все "кишки" выходят на прогулочную территорию. Разве это хорошие условия для променада? - не стесняется в оценках Якобюк. - И что увидят гуляющие на другой стороне реки? Трехуровневый путепровод с дорогой на аэропорт. А это, между прочим, центр, здесь земля дорогая! Москва давно обходится дорожными "проколами" в жилых массивах, такого не допускает. И куда вообще ведет набережная? К брошенному остову конгресс-холла, перегородившему реку.

Якобюк вспоминает, что в свое время, когда он еще возглавлял институт "Челябинскгражданпроект", зодчие предлагали властям сформировать высотный деловой центр в пойме Миасса на улице Труда, застроенной сегодня жилыми комплексами "Северный луч" и "Манхэттен". Здесь небоскребы могли смотреться органично - территория позволяла, но предложение не прошло. Когда же впоследствии стали искать равноценную площадку для Сити - не нашли.

Впрочем, стратегические подходы, позволяющие взглянуть на город с высоты, как на живой растущий организм, должен аккумулировать в себе генплан. Московский институт "Гипрогор" не так давно разработал для Челябинска такой документ, рассчитанный до 2039 года. Однако его статус до сих пор неясен. Мэрия представила проект генплана на общественные слушания в августе 2019 года - тогда его посчитали сырым, было высказано около 400 замечаний. Спустя полгода после доработки его вновь показали общественности, и опять прозвучало немало претензий.

- Ничего исключительно важного, что может сделать город лучше и удобнее, я не увидел, - комментирует документ Сергей Якобюк. - Новая версия ориентирована на приведение в порядок того, что уже построено, с небольшим набором свежих идей.

Но, что любопытно, ученые ЮУрГУ, взявшиеся по заданию властей за разработку транспортной схемы челябинской агломерации, уже рапортовали о выполнении, предложив оптимизировать транспортные потоки, изменить маршруты движения. А ведь улично-дорожная сеть - один из крупнейших разделов генплана, как и схема инженерного обеспечения - отопления, водо-, газо-, электроснабжения. Как можно предвидеть транспортный трафик, прокладывать новые коммуникации, не зная мест перспективной застройки, задается вопросом Якобюк. Это напоминает гадание на кофейной гуще, с той лишь разницей, что последствия дороже.

Согласен с коллегой председатель Челябинского регионального объединения проектировщиков Сергей Кузнецов, в прошлом главный архитектор Челябинска. В старый генплан 1967 года, говорит он, был заложен большой потенциал для развития, и все последующие варианты, по сути, являлись актуализацией того документа. Однако за полвека с лишним его созидательный запас исчерпан. Нужны свежие идеи, касающиеся городского зонирования. Без этого развитие города начнет стопориться.

Первая ласточка или белая ворона?

Обеспечить более тонкую настройку облика Челябинска, по мнению экспертов, помогло бы возрождение градостроительных советов, действовавших ранее при губернаторе. Они постепенно сошли на нет, а общественные слушания по вопросам застройки не стали им полноценной заменой: во-первых, у активных горожан, участвующих в них, как правило, нет архитектурного образования и опыта, во-вторых, их голос могут не услышать в кабинетах, где принимают решения. Лучшим барьером для архитектурных "поганок" по-прежнему остается просеивание проектной документации через профессиональное сито, и к высоткам это относится в первую очередь из-за их заметности.

Отношение к небоскребам "на полутона" может разниться и у самих архитекторов. В центре Лондона, отмечает Сергей Якобюк, появились современные высотки - ставшие классикой здание-огурец, здание-игла и другие. А вот исторические кварталы Парижа или Петербурга отторгают их, выдавливают на окраины. И в жилом сегменте тоже не все однозначно. Когда многоэтажные дома стоят, как частокол, повышается плотность застройки, это уже сродни муравейникам. Если при этом нет развитой инфраструктуры, ухудшаются условия проживания людей.

Сергей Кузнецов, в свою очередь, считает, что высотки в городах, насчитывающих миллион и более жителей, - закономерный этап их эволюции. И Челябинску как представителю клуба "миллионеров" этого не избежать. Поэтому новая 29-этажка, полагает архитектор, скорее всего, первая ласточка, а не белая ворона. Сегодня в городе планируются и другие здания высотой сто и более метров. Одна из компаний анонсировала даже строительство 55-этажки, хотя дальше этого дело пока не двинулось.

Цена офисной и жилой недвижимости в южноуральской столице не самая высокая в сравнении с другими мегаполисами Большого Урала, объясняет подоплеку Кузнецов, поэтому у челябинских застройщиков меньше вариантов для выбора. Стоимость квадратного метра растет пропорционально этажности, а инвестору нужно уложиться в границы рентабельности. Вот он и выбирает 10-16-этажные дома с минимальной себестоимостью, чтобы остаться на плаву. Но спрос переменчив, в будущем альтернативы высотной застройке нет, подчеркивает руководитель объединения проектировщиков. В противном случае миллионник ждет разукрупнение, переселение части жителей в пригороды. Возможно, Сосновский район, граничащий с Челябинском, и принял бы еще тысяч 300 жителей. Но это уже экстремальный сценарий.

- Для меня перспектива совершенно очевидна, - говорит архитектор. - Вопрос лишь в том, сколько этажей потребует развитие города - 30 или больше.

Справка "РГ"

Топ самых высоких зданий Челябинска возглавляет 23-этажный деловой центр "Челябинск-Сити" (111 метров, построен в 2007 году). Второе место у 27-этажного офисника "Бовид" (101 метр, введен в 2014-м). Третье - у 25-этажного жилого комплекса"Король Плаза" (90 метров, 2016 год). Сейчас в южноуральской столице насчитывается полсотни зданий высотой от 65 метров, из которых более четырех десятков - жилые дома. Ранее, с 1977-го по 1995 год, самым высоким было здание Челябгипромеза, а в 1995-2003 годах пальму первенства удерживали типовые 16-этажные дома 97-й серии, а в 2003-м главный корпус ЮУрГУ надстроили до 18 этажей, что на время обеспечило ему статус самого высокого здания в городе.