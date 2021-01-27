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27.01.2021 16:17

Возвращение на билборды

Рекламный бизнес на Урале начинает восстанавливаться после падения
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 17(8368)
Следствием вынужденного затишья в деятельности бизнеса стало проседание рекламного рынка в регионах - в среднем на 25 процентов, в некоторых городах даже до 40-ка, отмечают эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Тем не менее игроки рынка искали новые способы продвижения своих партнеров.

Так, телевизионщики запустили серию видео с участием предпринимателей, бесплатно размещали ролики новых клиентов, рассказывает директор по развитию медиахолдинга "Урал-ТВ" Сергей Скрыпников. Агентству "МаксиМедиа" Алексея Люльчака, работающего с телеканалами Тюменской области, Ямала и Югры, вернуть спрос помогли спецтарифы и пакеты услуг.

- Одной из первых на кризис отреагировала наружная реклама, когда запретительные меры коснулись транспортных потоков. Мы снижали цены, понимая ограниченность бюджета заказчиков, социальную рекламу устанавливали бесплатно. После режима ожидания многие клиенты вернулись, - говорят управляющие партнеры рекламной группы "Арифметика" Татьяна Курилович и Евгения Ильиных.

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К слову, вместо бумажных постеров наружка теперь использует световые экраны, актуальные в местных погодных условиях.

Кто наиболее существенно сократил долю рекламных бюджетов? По словам участников уральского представительства АКАР, это наиболее пострадавшие отрасли: общепит, ивент-индустрия и туризм. Так, в брендинговом агентстве "Z&G. Branding" Владимира Жолобова объем проектов для сферы гостеприимства упал на 76 процентов. Впрочем, их компенсировал другой сегмент - реализация продуктов питания, который вырос на 82 процента. Вообще интернет-торговля сегодня - надежда рекламщиков.

- Кроме сервисов доставки, средства на рекламу активно выделяли онлайн-кинотеатры, игровые платформы, образовательные курсы. Плюс из-за перехода деловых событий в цифровую среду мы занялись новым делом - организацией онлайн-мероприятий, - рассказывает основатель и СЕО Brand experience agency "19/84", директор АКАР Урал Екатерина Маркова.

В остальных регионах ситуация не сильно отличалась. Крупными рекламодателями выступали фармацевтические, строительные компании, банки, автодилеры и те, кто изначально базировался на интернет-площадках. В ассоциации подсчитали: объем рекламного рынка России за первые три квартала уменьшился на восемь процентов к 2019-му, составив 315 миллиардов рублей. Наибольший спад (47 процентов) пришелся на прессу.

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости
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Эксперты уверены: с длительным застоем в 2020-м реклама справилась и даже смогла наверстать упущенное. Часть агентств зафиксировала рост от пяти до 20 процентов, а вот медиа повезло меньше: по словам Скрыпникова, год от года количество заказчиков теле- и радиорекламы сокращается.

Зависимость от самочувствия регионального бизнеса ставит креативщиков в нелегкое положение. Однако игроки все же надеются на восстановление спроса и, предвосхищая желание фирм сэкономить, разрабатывают гибридные форматы. Кроме того, востребованы будут совместные рекламные кампании нескольких брендов, их интеграция в соцпроекты, считает гендиректор агентства "Инкапри" Алена Штин.

- Сейчас жители стремятся купить не бренд/статус, а бренд/впечатление, для чего бизнес предлагает дополнительные услуги. В том числе это поможет выявить профессионалов, ведь одним из негативных проявлений пандемии стал демпинг: вслед за падением цен снижалось и общее качество предложений, - резюмирует директор по развитию Deltaplan group и вице-президент федерального АКАР Алексей Парфун.

Компании ищут не только новые каналы продвижения, но и контрагентов, добавляет основатель и СЕО коммуникационного агентства Radar из Челябинской области Татьяна Шашлова. Например, делают ребрендинг в пользу b2c-сектора (конечного потребителя), минуя дистрибьюторов, изменяют маркетинговую стратегию из-за массового выхода на маркетплейсы.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Потребительская привычка покупать в Интернете у россиян останется, а значит, доля рынка онлайн-торговли сохранит высокую планку. В прошлом году она показала рекордный рост. Так, по предварительным данным, этот рынок в 2020-м составил около трех триллионов рублей - примерно 10 процентов от общего объема розничных продаж.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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