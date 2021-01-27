Советский суд Челябинска встал на сторону автомобилиста, безуспешно добивавшегося компенсации за ремонт автомобиля, на который упало дерево. Представители управляющей компании утверждали, что оно произрастало не на придомовой территории, а значит, никакой ответственности за происшествие они не несут.

Неприятная история произошла в одном из дворов по улице Горького. Александр парковал свою LADA Granta возле дома, рядом со злополучным палисадником, где росло дерево с уже обломанной верхушкой и отчасти спиленной кроной. Убирать этот сухостой коммунальщики не спешили.

13 апреля прошлого года в середине дня мужчина услышал громкий треск и обнаружил, что из-за сильного ветра сломавшееся у основания дерево рухнуло на его автомобиль, повредив багажник и амортизаторы. Александр вызвал полицию, чтобы запротоколировать повреждения. Однако в ответе на письменную претензию представители управляющей компании сообщили, что ответственности за падение дерева они не несут. Якобы участок земли под палисадником не сформирован и на обслуживание УК не передавался. Хотя в Челябинске по правилам благоустройства подлежащей обслуживанию считается территория на расстоянии 25 метров от жилого многоквартирного дома и 10 метров - от частного домовладения.

Пришлось собирать документы и готовить в суд исковое заявление о взыскании компенсации с ответчика. Определить, кто именно отвечает за содержание зеленых насаждений в этом дворе, оказалось несложно. Суд затребовал справку из городского комитета по имуществу и земельным отношениям. Из нее следовало, что указанный земельный участок был выделен для эксплуатации нескольких многоквартирных домов. А поскольку все эти дома обслуживает одна управляющая компания, исковые требования следует адресовать именно к ней.

Факт падения дерева из-за сильного ветра подтвердили в Гидрометцентре, сообщив что в этот день его порывы достигали 11 метров в секунду. Однако УК попыталась оспорить стоимость ремонта машины, установленную экспертами в размере 190,8 тысячи рублей. А когда проведенная по решению суда повторная независимая экспертиза подтвердила правильность расчетов и даже повысила цену вопроса до 201 тысячи рублей, привели новый аргумент. Оказывается, в соответствии методикой расчета рыночной стоимости восстановительного ремонта от 2018 года запасные части, которые подлежат регулярной замене, в калькуляцию входить не должны.

- Автомобиль куплен пять лет назад, в аварии не попадал, и если бы не дерево, ремонт ему потребовался бы еще нескоро, - возразил Александр.

Всего управляющая компания выплатит автомобилисту 222 тысячи рублей

По мнению же автоэксперта, ссылаться на приведенную ответчиками методику расчетов в данном случае некорректно, поскольку амортизаторы к деталям, подлежащим регулярной замене, не относятся. Более того - в руководстве по эксплуатации LADA Granta значится, что амортизатор подлежит замене только в случае выявления неисправности.

Изучив все обстоятельства дела, суд взыскал с коммунальщиков компенсацию причиненного ущерба и судебных расходов, в которые, в частности, вошла оплата справки Гидрометцентра о погоде, экспертной оценки ремонта, заключения кадастрового инженера, а также услуг представителя. Всего управляющая компания выплатит 222 тысячи рублей.