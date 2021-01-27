В Челябинске загорелся ангар с взрывоопасными баллонами

В Челябинске локализован пожар в ангаре с оборудованием и взрывоопасными баллонами. Угрозы взрыва и дальнейшего распространения огня нет, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Бойцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении возгорания в Артиллерийском переулке, - пояснили в чрезвычайном ведомстве. - Горение происходит внутри металлического ангара. По предварительным данным, горит отработанное масло и резина на площади 70 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, но пожару присвоен повышенный номер сложности.

Из зоны горения пожарные с риском для жизни вынесли два пропановых и один кислородный баллон. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара пока не установлены.