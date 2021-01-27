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27.01.2021 10:19
Рубрика: Общество

В школах Кургана появились аппараты для обработки рук и распознавания лиц

Текст: Валентина Пичурина

В двух курганских школах сегодня установили первые аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лица.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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За неделю установят еще 15 новых устройств, а в течение февраля умные аппараты появятся во всех школах области, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального департамента образования и науки. Как работает оборудование, директор департамента Андрей Кочеров проверил на себе в школе № 44.

- Аппарат выполняет все заявленные функции: распознает лицо ученика и педагога, измеряет температуру на входе и предлагает продезинфицировать руки, - рассказал он после тестирования. - На это уходит всего несколько секунд.

Сам процесс выглядит так: когда человек подходит к аппарату, женский голос просит сначала продезинфицировать руки, пока подносишь к аппарату руки, тут же измеряет температуру и сообщает, нормальная или повышенная.

По словам директора школы № 44 Натальи Абориной, с новым оборудованием станет гораздо проще проходить обязательный утренний фильтр. Дети не будут скапливаться на входе. Правда, аппарат, как и любую другую новую технику, предстоит еще освоить.

По данным департамента, всего в регион поступит 378 таких аппаратов. Средства на эти цели выделили федеральные министерства финансов и промышленности в конце прошлого года. Такую поддержку получили всего несколько регионов в том числе Курганская область.

Кроме умных аппаратов в школах, как и раньше, дополнительно будут использоваться антисептики и бесконтактные термометры. Во всех учебных заведениях создан отдельный график обучения для каждого класса.

Между тем

По данным оперштаба на 26 января, в Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 100 новых случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 145 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 14 852 случая COVID-19. Лаборатории медорганизаций суммарно провели 442 256 исследований.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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