РФ не пойдет на уступки в диалоге с США по стратегической стабильности

Москва исключает возможность односторонних уступок Вашингтону в рамках диалога по стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе рассмотрения президентского законопроекта о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Вопрос на эту тему задал глава комитета по обороне Владимир Шаманов. "Десять лет мы уговаривали американцев, - напомнил он. - Перезагрузку Обамы пережили. На чем основывается ваша уверенность, что в ближайшие пять лет будет наконец-то построен нормальный диалоговой процесс?"

"Скажу прямо и честно, что такой уверенности ни у меня, ни у моих коллег в МИД нет, - признал Рябков. - Мы будем работать в этом направлении".

В МИД, по его словам, исходят из того, что новая команда, которая будет у власти в США, более склонна к проведению ответственных переговоров, чем "группа функционеров администрации Дональда Трампа".

При этом дипломат особо подчеркнул, что любые будущие договоренности между РФ и США возможны только на сугубо паритетной равноправной основе. "Какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены", - указал замглавы МИД. По его словам, пять лет - достаточный срок, чтобы "договориться именно на нужной нам основе".