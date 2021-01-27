Не признавая границ и сословий, государственных систем и географических привилегий, ковид откорректировал все: от полетов самолетов до передвижения людей.
Для борьбы с пандемией многие страны временно переводили обучение на удаленку. Уроки онлайн вообще стали реальностью.
Хороший учитель, как и хороший врач, стал особенно заметен в такие времена.
При всем драматизме ситуации цифровая школа дала и шанс на новое качество образования: сделала доступными лучшие учебники и лучшие уроки, способствовала, как считают специалисты, и расширению пространства русского языка в мире. По данным исследования, проведенного Институтом Пушкина, он стал вторым по количеству сайтов в интернете. Коронавирус "вынудил" открыть новые образовательные платформы, работу с которыми быстро освоили русисты.
Однако при всем многообразии технологий главный смысл обучения остался прежним. Он в глубоко личном, особом контакте учителя и ученика. В таланте конкретного педагога.
Любые трудности обязательно прибавляют профессионализма и мастерства. Чему научила вас эпоха пандемии? Как с ней справились ваши ученики? Какими словами и понятиями обогатился русский язык? Как он объединил мир в самоизоляции?
Все подробности на сайте.
Мы благодарны газете "СОЮЗ. Беларусь - Россия", которая каждый год публикует положение о нашем конкурсе: многие учителя из Беларуси принимали в нем участие, а 119 из них за двадцать лет стали победителями.
Тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают подвижники в своей профессии.
В начале сентября по традиции мы пригласим 50 лауреатов в Москву (очень надеемся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать как всегда лучшие театры и музеи и подарить сердечность и тепло нашим уникальным паромщикам культур.
Участвуйте и побеждайте!
Конкурсные работы принимаются по электронной почте: pushkonkurs@rg.ru