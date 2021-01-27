Победителем может стать каждый педагог-русист

В двадцать первый раз мы объявляем Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка. Каждый год думаем, какая тема прозвучит актуальнее всего в эссе наших уважаемых участников. В этом мы единодушны: "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?"

Не признавая границ и сословий, государственных систем и географических привилегий, ковид откорректировал все: от полетов самолетов до передвижения людей.

Для борьбы с пандемией многие страны временно переводили обучение на удаленку. Уроки онлайн вообще стали реальностью.

Хороший учитель, как и хороший врач, стал особенно заметен в такие времена.

При всем драматизме ситуации цифровая школа дала и шанс на новое качество образования: сделала доступными лучшие учебники и лучшие уроки, способствовала, как считают специалисты, и расширению пространства русского языка в мире. По данным исследования, проведенного Институтом Пушкина, он стал вторым по количеству сайтов в интернете. Коронавирус "вынудил" открыть новые образовательные платформы, работу с которыми быстро освоили русисты.

Однако при всем многообразии технологий главный смысл обучения остался прежним. Он в глубоко личном, особом контакте учителя и ученика. В таланте конкретного педагога.

Тысяча человек из сорока пяти стран мира сегодня в семье пушкинских лауреатов

Любые трудности обязательно прибавляют профессионализма и мастерства. Чему научила вас эпоха пандемии? Как с ней справились ваши ученики? Какими словами и понятиями обогатился русский язык? Как он объединил мир в самоизоляции?

Все подробности на сайте.

Мы благодарны газете "СОЮЗ. Беларусь - Россия", которая каждый год публикует положение о нашем конкурсе: многие учителя из Беларуси принимали в нем участие, а 119 из них за двадцать лет стали победителями.

Тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают подвижники в своей профессии.

В начале сентября по традиции мы пригласим 50 лауреатов в Москву (очень наде­емся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать как всегда лучшие театры и музеи и подарить сердечность и тепло нашим уникальным паромщикам культур.

Участвуйте и побеждайте!

Конкурсные работы принимаются по электронной почте: pushkonkurs@rg.ru