Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов"

Планомерная колотушка ребутов добралась до "Детей шпионов": Роберт Родригес займется перезапуском своей линейки детских экшнов "Дети шпионов" (Spy Kids) для студии Skydance Media.

Как передает Deadline, Родригес, создатель серии, стартовавшей в 2001-м, выступит сценаристом и постановщиком авторемейка.

При этом подчеркивается, что на этот раз семейка, стоящая по центру яростных приключений, будет придерживаться новейшей принудительной голливудской повесточки, то есть станет "мультикультурной".

Отметим, что оригинальные "Дети" пережили три сиквела (2002, 2003 и 2011 годов) и заработали в общей сложности в мировом прокате 550 миллионов долларов.

Каст, даты старта начала съемок и премьеры пока не называются.

Недавно вышел фильм Родригеса "Мы можем быть героями" - продолжение "Приключений Шаркбоя и Лавы".

Ранее также сообщалось, что Роберт намерен снять мультсериал по фильму "От заката до рассвета".