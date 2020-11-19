Netflix опубликовал первые кадры нового фильма Роберта Родригеса

Netflix поделился первыми кадрами из нового фильма Роберта Родригеса "Мы можем быть героями" - продолжения "Приключений Шаркбоя и Лавы" (2005).

Вышеназванная парочка, как мы можем убедиться, подросла. Лаву играет всё та же Тейлор Дули, а вот Шаркбой сменился: вместо Тейлора Лотнера (ставшего после "Приключений" звездой "Сумерек") его исполняет Джеффри Дж. Дашнау ("Город грехов", "Двадцать одно", "Слепая ярость").

Сюжет ленты расскажет о юных супергероях, чьих родителей похитили инопланетяне.

Премьера фильма запланирована на 1 января 2021 года.