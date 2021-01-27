Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей

СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 млн рублей, решение вынес Мировой суд. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

"За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф", оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (два протокола по 500 тыс. рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тыс. рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей", - говорится в заявлении ведомства.

"По закону "О СМИ", материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - напоминает Роскомнадзор.