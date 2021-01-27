Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми

Примерно 8-10 % заболеваемости коронавирусом приходится на детей, сообщили в Роспотребнадзоре. Причем, болеют дети всех возрастов. Рост числа заболевших отмечается среди несовершеннолетних старше 7 лет, а больше всего их среди подростков 13-15 лет.

Среди взрослых чаще болеют граждане в возрасте от 20 до 60 лет, однако пожилые люди переносят COVID-19 тяжелее. Отмечается, что коронавирусом одинаково заражаются женщины и мужчины.

Всего сегодня в России зарегистрировано более 3,7 млн случаев ковида, погибших из-за него - 70 тысяч, но это данные не окончательные, уточняют в Роспотребнадзоре. По общему количеству заболевших Россия занимает 4 место в мире, а по числу заболевших на 100 тысяч населения - 64.