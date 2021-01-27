Накануне президент России Владимир Путин и новый лидер США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении соглашения. В этот же вечер российский лидер внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить договор до 5 февраля 2026 года.

"Это важнейшее решение, его нельзя переоценить, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент сделал все для того, чтобы это соглашение было продлено". По оценке спикера, две крупнейшие ядерные державы выносят решение, важное для всего мира. "Гонка вооружений - это отвлечение средств, - напомнил Володин. - Хорошо, что руководство США это поняло".

По словам Сергея Рябкова, дипломатам пришлось действовать в жестком цейтноте, ведь прежнее соглашение заканчивалось бы 5 февраля. "Администрация Трампа навязывала нам неприемлемые решения. С приходом Байдена в позиции США произошли позитивные сдвиги, - констатировал замглавы МИД. - В итоге вопрос удалось решить достаточно оперативно". Он уточнил, что все элементы и условия прежнего соглашения (ратификационного пакета 2011 года) остаются в силе. "Каких-то новых обстоятельств и "довесков" там нет", - отметил Рябков, пояснив, что это полностью устраивает российскую сторону. По оценке МИД, СНВ-3 доказал свою эффективность за время своего существования. "Договор в полной мере отвечает интересам национальной безопасности РФ, - подчеркнул замглавы ведомства. - Он выработан на строго паритетной основе и не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их либо создавать новые виды и типы вооружений".

Продление СНВ-3 обеспечит для России предсказуемость американских программ в этой сфере, позволит сохранить прогнозируемость в отношениях. Так, договор исключает размещение вооружений США за пределами их границ. При этом Рябков особо подчеркнул, что "какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены". По его словам, пять лет - достаточный срок, чтобы договориться на перспективу.

Конкретнее - за пять лет планируется развернуть с США углубленные переговоры о будущем контроля над вооружениями. Их целью будет выработка нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание стратегической стабильности. "По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня, включив в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и неядерные", - добавил Рябков. Российская концепция предполагает рассмотрение вопроса об ограничениях на размещение средств противоракетной обороны и о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Продление СНВ-3 - единственная возможность не утратить контроль над вооружениями в настоящее время, а в будущем система глобального ядерного сдерживания может получить новые фундаментальные документы, рассчитывает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Продление СНВ-3 - единственная возможность не утратить контроль над вооружениями в настоящее время

Документ не встретил препятствий и при ратификации в Совете Федерации. Как подчеркнул глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, это важнейшее для мировой безопасности соглашение, которое не утратило своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства еще в 2018 году. А именно: на треть сократили количество боезарядов и в два раза уменьшили число носителей стратегического ядерного оружия. Тем самым количество вооружений в США и России оказалось ниже максимальных значений, обозначенных в договоре.

Необходимость его продления сенатор объяснил наличием ряда важнейших для мировой безопасности требований. Одно из них - не размещать стратегические наступательные вооружения за пределами национальных территорий сторон. "Представьте на секунду, что соглашение прекращает свое действие. Американцы с их более чем 700 военными базами за пределами территории США, наверное, не устояли бы перед соблазном свое ядерное оружие разместить где-либо поближе к российским границам", - привел пример Косачев. Кроме того, СНВ-3 позволяет сторонам проводить взаимные инспекции. Исчезновение этого механизма "было бы катастрофично для обеспечения прозрачности в действиях сторон по данному соглашению", отметил он."Как военный человек хочу сказать, что этот договор охлаждает головы тем, кто думает, что, нажав первым кнопку, добьется победы. Мы понимаем, и слава богу, это стали понимать американцы, что победителей в этой войне не будет", - заявил глава Комитета СФ по обороне Виктор Бондарев.

"Уважаемые коллеги, хочу всех вас поздравить: только что мы завершили процедуру ратификации важнейшего для системы мировой безопасности соглашения: СНВ-3 продлен", - сказала после того, как сенаторы единогласно поддержали документ, спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она уверена, что это событие войдет в число ключевых всего 2021 года. "Это хорошая, позитивная новость на фоне тех турбулентных процессов, которые происходят в мире", ведь все международное сообщество следило за тем, будет ли продлен этот важнейший для глобальной безопасности договор, отметила Матвиенко. "Очень важно, что президенты РФ и США приняли столь ответственное решение, проявили политическую волю для продления этого соглашения. Это пример того, что при всех наших разногласиях, когда речь идет о мировой стабильности, о мировой безопасности, когда идет взаимный учет интересов, Россия и США могут подходить ответственно, прагматично и договариваться", - подчеркнула спикер СФ.