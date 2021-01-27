Россияне начали замещать мигрантов в службах доставки

С середины 2020 года рынок постаматов в России вырос в два раза и продолжает расти. "Эта динамика сохранится на ближайшие два года. На фоне эпидемиологической ситуации стали очевидны преимущества постаматов как реально бесконтактного способа доставки - нет физического взаимодействия между людьми. В 2021 году рынок постаматов вырастет в три раза до 30 000 терминалов по всей стране", - прогнозирует Надежда Романова, генеральный директор сети автоматизированных пунктов выдачи PickPoint.

Все чаще еду привозят курьеры на велосипедах и электросамокатах, пока машины стоят в пробках. Фото: Александр Корольков/РГ

При этом еще полтора года назад Qiwi прогнозировала, что рынок постаматов в России до 24 тыс. может вырасти только к 2023 году.

По данным аналитического агентства Data Insight, три месяца карантина привели в онлайн-покупки не менее 10 млн человек. До сих пор многие люди опасаются покупать офлайн, предпочитая заказывать нужное в интернете. На этом фоне изменилась и потребительская модель поведения - доставка стала для россиян не событийной услугой, а ежедневным способом экономии времени. Один из основных трендов - сокращение сроков доставки. Получатель в крупных городах считает нормой получить товар на следующий день и не готов ждать дольше.

В товарной категории beauty уже 70% от общего объема доставок приходится на самовывоз. При доставке готовой еды и продуктов питания тенденция другая: 95% - это курьерская доставка, и только 5% - самовывоз.

Нагрузка на доставку продуктов и готовой еды в конце 2020 года выросла на 45% к среднедневному значению, а на доставку покупок из интернет-магазинов - на 97%. Накануне новогодних праздников наблюдался всплеск спроса, магазины не успевали привозить товары вовремя. Сейчас ситуация стабилизировалась, но службы доставки ожидают дальнейшего роста числа онлайн-заказов.

Пункты инвестиций

Если еще в начале года на рынке доставки был только каждый пятый бизнес, то из-за пандемии к концу года эту опцию предложила уже каждая третья компания из сферы ретейла и FMCG (товары повседневного спроса), подсчитали в "Яндекс.Маршрутизации". Результаты исследования, проведенного в конце 2020 года, показывали равномерный рост food-retail и e-commerce-сегмента, начиная с ноябрьских распродаж ("черная пятница", День холостяка) и заканчивая предновогодним периодом.

Доставка входит в топ-3 самых популярных способов подработки у россиян вместе с работой в такси и репетиторством

За последний год рост онлайн-заказов был особенно ощутим для компаний non-food. Например, в "М.Видео-Эльдорадо" доля онлайна достигла 50%. С января по сентябрь количество заказов, выполненных Ozon, увеличилось на 130%. "Многие предприниматели весной переформатировали помещения непродовольственной розницы под пункты выдачи заказов, это стало своего рода антикризисным решением", - рассказали в пресс-службе Ozon.

Инвестиции в создание пункта выдачи заказов составляют 80-200 тысяч рублей, помимо аренды, причем маркетплейсы сами подскажут прибыльную локацию и готовы отказаться от паушального взноса и роялти, лишь бы не поддерживать клиентский сервис.

Конкуренты по скорости

У крупных продуктовых ретейлеров доля онлайн-выручки пока не превышает 1-3% и является несущественной в рамках всего бизнеса, однако имеет потенциал развития в том числе благодаря IT-технологиям, полагает Мария Лукина, аналитик BCS Global Markets. "Тренд явно растущий. Многие покупатели попробовали доставку впервые в конце прошлого года, и 94% покупателей после первого раза делают заказ повторно. Доставка постепенно входит в привычку у покупателей", - указывают в сети "ВкусВилл".

Тренд на доставку, родившийся из-за вынужденных обстоятельств, постепенно трансформировал покупательские предпочтения и вошел в привычку, которую бизнес не может игнорировать. "В 2021 году главным трендом станет отстройка внутренних и внешних логистических процессов внутри компаний, - отмечают в "Яндекс.Маршрутизации". - Бизнес активно вкладывает деньги в автоматизацию логистики, которая приводит к повышению квалификации персонала, запуску новых способов доставки. Чтобы ускорить процессы, ретейлеры будут по максимуму задействовать имеющуюся инфраструктуру. Например, перепрофилировать простаивающие торговые залы в центры формирования заказов, чтобы обеспечить гиперлокальную доставку по близлежащим домам".

Прошлый год позволил многим компаниям запустить онлайн-сервисы, которые завоевали свою нишу в e-commerce и сейчас предоставляют услуги доставки, конкурирующие по времени, ассортименту и прочим критериям с крупнейшими игроками рынка.

"В этих условиях рынок доставки становится все более конкурентный и особую роль начинает играть ценовая политика, система скидок и купонов, а также удобство пользования - эти факторы будут определяющими и в 2021 году, - уверена Мария Лукина. - Увеличение рынка доставки вполне ожидаемо с учетом сохраняющихся рисков распространения вируса, а также приобретения опыта принятия решения о покупке и заказов в онлайне. В течение последних нескольких лет потребитель получил успешный опыт заказов непродуктовых категорий. В новом году таким сегментом может стать быстрая доставка продуктов".

Кто повезет

Запрос на курьеров увеличивается по мере роста рынка. Некоторые игроки уже испытывают их недостаток - сказывается отток с рынка мигрантов. В то же время большинство успешно заменяют уехавших россиянами.

"У нас нет проблем с нехваткой курьеров: мигрантов заменили россияне. В Москву в поисках заработков приезжают жители многих регионов, в областных центрах приток кадров идет из малых городов. Сложности у некоторых компаний были весной 2020 года, когда количество доставок на дом увеличилось в разы, а штат курьеров не был на это рассчитан", - говорит Алексей Бездеткин, коммерческий директор службы доставки Boxberry. "Мы изначально не работали с мигрантами, поэтому для нас разница лишь в том, что спрос на резидентов появился у других сервисов. Постаматы не кажутся мне в принципе решением этого вопроса - туда ведь изначально должен отнести товары тот же курьер. В такси зачастую работают те же мигранты - кто будет отвозить товары заказчикам, если они так же, как и курьеры, уедут в родные города? Оптимизация и консолидация рынка - это стратегическая тема, которая частично решит этот вопрос. Но в целом ничего не заменит "дешевую рабочую силу", будь то доставка или любой другой рынок", - добавляет Николай Хорт, основатель и СЕО сервиса Take"N"Go.

По данным "Ромир", доставка уже входит в топ-3 самых популярных способов подработки у россиян вместе с подработкой в такси и репетиторством. "Маркетплейсы будут наращивать численность курьеров исходя из заложенных планов роста, как и остальные игроки рынка. Появление коллабораций на этом рынке - естественный процесс. Потому что даже у крупных продавцов логистика, как правило, "узкое" место, и для того, чтобы обеспечить доставку, им требуется помощь партнеров", - отмечает Бездеткин.

Уже сейчас продукты из сетевых магазинов зачастую доставляют курьеры логистических компаний, а производители продуктов выходят на маркетплейсы.

Темпы прироста внутрироссийской доставки будут ускоряться, уверен Максим Толстобров, коммерческий директор СДЭК: "Драйверами в первую очередь служат следующие опорные пункты: новые покупатели, увеличение частоты покупок у существующих клиентов, а также дополнительный выход офлайна в онлайн за счет тех "отстающих" потребителей, которые ранее при совершении покупок не обращали внимания на e-commerce-канал и сервисы, доступные по доставке, приему оплаты, примерке, возвратам, опциональности курьерской доставки и плотности пунктов выдачи заказов, удобных для самовывоза".

Рынок труда

Быстр, грамотен и здоров

Конкуренция на вакансию курьера составляет в среднем 3-4 человека на место, это ниже, чем в среднем по рынку, где нормальной считается ситуация, когда на одну вакансию приходится шесть резюме. Такие данные предоставил сервис по трудоустройству HeadHunter. В абсолютных цифрах это выглядит так. В январе открыто 7,1 тысячи вакансий для курьеров, на них претендуют 27,6 тысячи человек. В декабре 5,7 тысячи против 18,3 тысячи человек.

"Подавляющее большинство соискателей - 96,5% - указывают в резюме, что они граждане России, - сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Однако правда это или нет, может проверить только работодатель. Россияне готовы работать с минимальной ставкой от 5 тысяч рублей в день, граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана - от 10 тысяч рублей, других стран бывшего СССР - от 2 до 4 тысяч рублей".

Опрос HR-специалистов курьерских служб показал, что для успешной работы в этой области нужны несколько качеств, которые обязательно проверят при найме. Помимо умения ориентироваться в городе и грамотной речи на русском языке это еще и, например, аккуратный почерк, чтобы менеджеру было проще разбираться с заполненными курьерами документами. Кроме того, компании предпочитают сотрудничать с людьми, уже имеющими курьерский опыт и которые хорошо зарекомендовали себя, добавили в Ассоциации частных агентств занятости. Это снижает риск нарваться на неприятности из-за неадекватных действий сотрудника.

"Для курьера важно, помимо всего прочего, подтвержденное документами отсутствие заболеваний, - резюмирует исполнительный директор рекрутинговой компании Freework Юлия Лысенко. - Если человек не умеет корректно общаться с клиентом, находить адрес, у кого были нарушения на предыдущем месте работы или те, в чьем здоровье нет уверенности, ему, скорее всего, откажут от места. Эти качества намного важнее для работодателя, чем гражданство кандидата".

Подготовил Алексей Дуэль

Мнение

Евгений Бумагин, руководитель отдела по работе со складскими и производственными площадями JLL:

- Рынок e-commerce повлиял на изменения на рынке складской недвижимости. Поменялось прежде всего наше поведение. Мы стали по-другому покупать. Классическая схема раньше выглядела так, что распределительные центры торговых сетей либо дистрибьюторы поставляли товар в традиционный классический ретейл и мы с вами покупали, когда у нас была возможность купить это онлайн и там забрать либо купить померить и уйти домой с покупкой. За последние два года все сильно изменилось. Если добавить сегмент продуктового ретейла, все будет еще сложнее. Чтобы следовать трендам покупок онлайн, классический традиционный ретейл добавил себе дополнительные функции - стал сдавать помещения постаматам (в этом сегменте сейчас лидирует X5 Retail Group - "РГ"), появилась возможность покупать онлайн с возможностью забрать на кассе. И открылись пункты выдачи заказов непосредственно в ТЦ.

Подготовила Марина Трубилина