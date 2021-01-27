Россияне начали замещать мигрантов в службах доставки

При этом еще полтора года назад Qiwi прогнозировала, что рынок постаматов в России до 24 тыс. может вырасти только к 2023 году.
По данным аналитического агентства Data Insight, три месяца карантина привели в онлайн-покупки не менее 10 млн человек. До сих пор многие люди опасаются покупать офлайн, предпочитая заказывать нужное в интернете. На этом фоне изменилась и потребительская модель поведения - доставка стала для россиян не событийной услугой, а ежедневным способом экономии времени. Один из основных трендов - сокращение сроков доставки. Получатель в крупных городах считает нормой получить товар на следующий день и не готов ждать дольше.
В товарной категории beauty уже 70% от общего объема доставок приходится на самовывоз. При доставке готовой еды и продуктов питания тенденция другая: 95% - это курьерская доставка, и только 5% - самовывоз.
Нагрузка на доставку продуктов и готовой еды в конце 2020 года выросла на 45% к среднедневному значению, а на доставку покупок из интернет-магазинов - на 97%. Накануне новогодних праздников наблюдался всплеск спроса, магазины не успевали привозить товары вовремя. Сейчас ситуация стабилизировалась, но службы доставки ожидают дальнейшего роста числа онлайн-заказов.
Пункты инвестиций
Если еще в начале года на рынке доставки был только каждый пятый бизнес, то из-за пандемии к концу года эту опцию предложила уже каждая третья компания из сферы ретейла и FMCG (товары повседневного спроса), подсчитали в "Яндекс.Маршрутизации". Результаты исследования, проведенного в конце 2020 года, показывали равномерный рост food-retail и e-commerce-сегмента, начиная с ноябрьских распродаж ("черная пятница", День холостяка) и заканчивая предновогодним периодом.
За последний год рост онлайн-заказов был особенно ощутим для компаний non-food. Например, в "М.Видео-Эльдорадо" доля онлайна достигла 50%. С января по сентябрь количество заказов, выполненных Ozon, увеличилось на 130%. "Многие предприниматели весной переформатировали помещения непродовольственной розницы под пункты выдачи заказов, это стало своего рода антикризисным решением", - рассказали в пресс-службе Ozon.
Инвестиции в создание пункта выдачи заказов составляют 80-200 тысяч рублей, помимо аренды, причем маркетплейсы сами подскажут прибыльную локацию и готовы отказаться от паушального взноса и роялти, лишь бы не поддерживать клиентский сервис.
Конкуренты по скорости
У крупных продуктовых ретейлеров доля онлайн-выручки пока не превышает 1-3% и является несущественной в рамках всего бизнеса, однако имеет потенциал развития в том числе благодаря IT-технологиям, полагает Мария Лукина, аналитик BCS Global Markets. "Тренд явно растущий. Многие покупатели попробовали доставку впервые в конце прошлого года, и 94% покупателей после первого раза делают заказ повторно. Доставка постепенно входит в привычку у покупателей", - указывают в сети "ВкусВилл".
Тренд на доставку, родившийся из-за вынужденных обстоятельств, постепенно трансформировал покупательские предпочтения и вошел в привычку, которую бизнес не может игнорировать. "В 2021 году главным трендом станет отстройка внутренних и внешних логистических процессов внутри компаний, - отмечают в "Яндекс.Маршрутизации". - Бизнес активно вкладывает деньги в автоматизацию логистики, которая приводит к повышению квалификации персонала, запуску новых способов доставки. Чтобы ускорить процессы, ретейлеры будут по максимуму задействовать имеющуюся инфраструктуру. Например, перепрофилировать простаивающие торговые залы в центры формирования заказов, чтобы обеспечить гиперлокальную доставку по близлежащим домам".
Прошлый год позволил многим компаниям запустить онлайн-сервисы, которые завоевали свою нишу в e-commerce и сейчас предоставляют услуги доставки, конкурирующие по времени, ассортименту и прочим критериям с крупнейшими игроками рынка.
"В этих условиях рынок доставки становится все более конкурентный и особую роль начинает играть ценовая политика, система скидок и купонов, а также удобство пользования - эти факторы будут определяющими и в 2021 году, - уверена Мария Лукина. - Увеличение рынка доставки вполне ожидаемо с учетом сохраняющихся рисков распространения вируса, а также приобретения опыта принятия решения о покупке и заказов в онлайне. В течение последних нескольких лет потребитель получил успешный опыт заказов непродуктовых категорий. В новом году таким сегментом может стать быстрая доставка продуктов".
Кто повезет
Запрос на курьеров увеличивается по мере роста рынка. Некоторые игроки уже испытывают их недостаток - сказывается отток с рынка мигрантов. В то же время большинство успешно заменяют уехавших россиянами.
"У нас нет проблем с нехваткой курьеров: мигрантов заменили россияне. В Москву в поисках заработков приезжают жители многих регионов, в областных центрах приток кадров идет из малых городов. Сложности у некоторых компаний были весной 2020 года, когда количество доставок на дом увеличилось в разы, а штат курьеров не был на это рассчитан", - говорит Алексей Бездеткин, коммерческий директор службы доставки Boxberry. "Мы изначально не работали с мигрантами, поэтому для нас разница лишь в том, что спрос на резидентов появился у других сервисов. Постаматы не кажутся мне в принципе решением этого вопроса - туда ведь изначально должен отнести товары тот же курьер. В такси зачастую работают те же мигранты - кто будет отвозить товары заказчикам, если они так же, как и курьеры, уедут в родные города? Оптимизация и консолидация рынка - это стратегическая тема, которая частично решит этот вопрос. Но в целом ничего не заменит "дешевую рабочую силу", будь то доставка или любой другой рынок", - добавляет Николай Хорт, основатель и СЕО сервиса Take"N"Go.
По данным "Ромир", доставка уже входит в топ-3 самых популярных способов подработки у россиян вместе с подработкой в такси и репетиторством. "Маркетплейсы будут наращивать численность курьеров исходя из заложенных планов роста, как и остальные игроки рынка. Появление коллабораций на этом рынке - естественный процесс. Потому что даже у крупных продавцов логистика, как правило, "узкое" место, и для того, чтобы обеспечить доставку, им требуется помощь партнеров", - отмечает Бездеткин.
Уже сейчас продукты из сетевых магазинов зачастую доставляют курьеры логистических компаний, а производители продуктов выходят на маркетплейсы.
Темпы прироста внутрироссийской доставки будут ускоряться, уверен Максим Толстобров, коммерческий директор СДЭК: "Драйверами в первую очередь служат следующие опорные пункты: новые покупатели, увеличение частоты покупок у существующих клиентов, а также дополнительный выход офлайна в онлайн за счет тех "отстающих" потребителей, которые ранее при совершении покупок не обращали внимания на e-commerce-канал и сервисы, доступные по доставке, приему оплаты, примерке, возвратам, опциональности курьерской доставки и плотности пунктов выдачи заказов, удобных для самовывоза".
Быстр, грамотен и здоров
Конкуренция на вакансию курьера составляет в среднем 3-4 человека на место, это ниже, чем в среднем по рынку, где нормальной считается ситуация, когда на одну вакансию приходится шесть резюме. Такие данные предоставил сервис по трудоустройству HeadHunter. В абсолютных цифрах это выглядит так. В январе открыто 7,1 тысячи вакансий для курьеров, на них претендуют 27,6 тысячи человек. В декабре 5,7 тысячи против 18,3 тысячи человек.
"Подавляющее большинство соискателей - 96,5% - указывают в резюме, что они граждане России, - сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Однако правда это или нет, может проверить только работодатель. Россияне готовы работать с минимальной ставкой от 5 тысяч рублей в день, граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана - от 10 тысяч рублей, других стран бывшего СССР - от 2 до 4 тысяч рублей".
Опрос HR-специалистов курьерских служб показал, что для успешной работы в этой области нужны несколько качеств, которые обязательно проверят при найме. Помимо умения ориентироваться в городе и грамотной речи на русском языке это еще и, например, аккуратный почерк, чтобы менеджеру было проще разбираться с заполненными курьерами документами. Кроме того, компании предпочитают сотрудничать с людьми, уже имеющими курьерский опыт и которые хорошо зарекомендовали себя, добавили в Ассоциации частных агентств занятости. Это снижает риск нарваться на неприятности из-за неадекватных действий сотрудника.
"Для курьера важно, помимо всего прочего, подтвержденное документами отсутствие заболеваний, - резюмирует исполнительный директор рекрутинговой компании Freework Юлия Лысенко. - Если человек не умеет корректно общаться с клиентом, находить адрес, у кого были нарушения на предыдущем месте работы или те, в чьем здоровье нет уверенности, ему, скорее всего, откажут от места. Эти качества намного важнее для работодателя, чем гражданство кандидата".
Подготовил Алексей Дуэль
Евгений Бумагин, руководитель отдела по работе со складскими и производственными площадями JLL:
- Рынок e-commerce повлиял на изменения на рынке складской недвижимости. Поменялось прежде всего наше поведение. Мы стали по-другому покупать. Классическая схема раньше выглядела так, что распределительные центры торговых сетей либо дистрибьюторы поставляли товар в традиционный классический ретейл и мы с вами покупали, когда у нас была возможность купить это онлайн и там забрать либо купить померить и уйти домой с покупкой. За последние два года все сильно изменилось. Если добавить сегмент продуктового ретейла, все будет еще сложнее. Чтобы следовать трендам покупок онлайн, классический традиционный ретейл добавил себе дополнительные функции - стал сдавать помещения постаматам (в этом сегменте сейчас лидирует X5 Retail Group - "РГ"), появилась возможность покупать онлайн с возможностью забрать на кассе. И открылись пункты выдачи заказов непосредственно в ТЦ.
Подготовила Марина Трубилина