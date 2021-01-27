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27.01.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На прошлой неделе, с 19 по 25 января 2021 года, цены на большинство продуктов питания продолжили рост, за исключением овощей. Рост цен на другие продукты не превысил 0,6%, следует из данных Росстата.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Самые подорожавшие продукты прошлого года - сахар и подсолнечное масло - после ограничения цен на них в декабре прошлого года продолжили дешеветь. Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,5%. При этом в отдельных регионах снижение составило более 4%. Однако в 16 регионах цены на сахар выросли на 0,1-0,8%, а в четырех субъектах - на 0,9-4,3%. В целом с конца декабря прошлого года снижение цен на сахар составило 1,6%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России снизились на 0,1%. В отдельных регионах они упали более чем на 6%. Однако в 17 регионах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-1,0%, а еще в 13 - на 1,1-3,3%.

В Минпромторге напомнили, что по условиям соглашений отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на подсолнечное масло - не выше 95 рублей. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на подсолнечное масло - не более 110 рублей. Но в некоторых отдаленных регионах России (Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, а также Калининградской области) из-за сложной логистической цепочки региональные власти могут устанавливать повышающие коэффициенты к розничной цене на подсолнечное масло и сахар. Всего такое право получили 34 региона. В Дальневосточном федеральном округе решения о повышающих коэффициентах приняли все регионы, кроме Чукотского автономного округа (информация о принятии коэффициентов в этом регионе в Минпромторг не поступала). В некоторых регионах на отдельный товар приняты несколько коэффициентов - из-за наличия труднодоступных территорий и, соответственно, сложности доставки. Например, в Якутии власти приняли более 80 коэффициентов по каждому товару для разных территорий.

При этом правительство уже поручило региональным властям обеспечить максимальное присоединение к соглашениям местных производителей, дистрибьюторов, розницы и контролировать выполнение их условий, отметили в Минпромторге.

По данным Росстата, на этот раз лидером сезонного роста цен стали огурцы - они подорожали за неделю на 2,4%. Цены на морковь выросли на 2,2%, помидоры - на 2,0%, картофель - на 1,7%, лук репчатый - на 1,3%, яблоки - на 0,9%. В среднем овощи выросли в цене на 1,4%. При этом с начала года помидоры подорожали на 13,7%, морковь - на 7,6%, картофель - на 6,7%, огурцы - на 5,2%, лук репчатый - на 4,8%, яблоки - на 2,7%.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На 0,6% подорожала на прошлой неделе пшеничная мука. Цены на мясо кур, чай черный и вермишель увеличились на 0,5%. Сметана, хлеб ржаной, консервы фруктово-ягодные для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли в цене на 0,3%. Сосиски, сардельки, рыба мороженая, маргарин, макаронные изделия, крупа гречневая, смеси сухие молочные, консервы мясные и овощные для детского питания, карамель подорожали на 0,2%. И того меньше - на 0,1% - выросли цены на свинину, колбасы, консервы мясные, молоко пастеризованное, масло сливочное, сыры сычужные, творог жирный, рис, соль поваренную и водку.

Еще один продукт, цены на который вызывали беспокойство Минсельхоза, - яйца - тоже снизились в цене на 0,2% за неделю. Впрочем, в некоторых регионах рост цен на яйца составлял до 4,6%. С конца декабря прошлого года снижение стоимости яиц составило 0,6%.

Также снизились цены на молоко стерилизованное - на 0,3%, баранину и печенье - на 0,1%. Цены на говядину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные и пшено не изменились.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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