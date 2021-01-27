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27.01.2021 14:23
Рубрика: В мире

Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Саграда Фамилия получила премию Remarkable Venue Awards 2020 как лучший памятник в мире. Эта награда присуждается самым популярным среди туристов достопримечательностям, которые также получили самые высокие отзывы на платформе Tiqets. Победитель определяется в ходе онлайн-голосования.

Фото: Anteo Marinoni/LaPresse via AP
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Храм Святого Семейства, строящийся уже почти 140 лет в Барселоне, занял первое место в номинации "самое выдающееся место". "Мы очень счастливы получить эту награду, учитывая, что признание исходит от людей со всего мира", - отметил генеральный директор базилики Хавьер Мартинес. Продавцы билетов также рады произошедшему и теперь ожидают, что туристы со всего света захотят лично посетить достопримечательность, получившую такое признание, пишет El Economista.

Всего было определено семь победителей (из 42 претендентов). В номинации "лучший музей" 2020 года первое место занял музей Ван Гога в Амстердаме. "Лучшим архитектурным памятником" стал Герцогский дворец (Палаццо Дукале) в Венеции. Лауреатом премии в номинации "лучший опыт посещения" стали катакомбы Сан-Дженнаро в Неаполе. "Лучшим аттракционом" признан парк Сигурта неподалеку от Вероны. "Самым инновационным местом" назван Большой цирк в Риме. А "лучшим скрытым сокровищем" - парижский музей романтической жизни.

Каждый из победителей получит по 10 тысяч евро, чтобы преодолеть кризис, возникший из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Кстати, из-за эпидемии COVID-19 было отложено окончание строительства Саграды Фамилии. Ожидалось, что это произойдет в 2026 году, но теперь график пересмотрен. С марта 2020 года все работы были остановлены и возобновились только на этой неделе. И завершение строительства будет зависеть от того, вернутся ли в храм туристы, ведь именно на доходы от продажи билетов финансируются все работы.

Напомним, храм по проекту архитектора Антонио Гауди начали возводить в 1882 году. Строительство ведется исключительно на частные пожертвования. Несмотря на то, что базилика все время находится в строительных лесах, она стала одной из главных достопримечательностей Барселоны.

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