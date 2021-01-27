Samsung выпустил смартфон с огромной батареей дешевле 10 тысяч рублей

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A02, отличительной особенностью которого стал емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Фото: Samsung

Устройство оборудовано экраном 6,5 дюйма с разрешением HD+, слотом для двух SIM-карт и карты microSD, а также 2/32 Гб, 3/32 Гб или 3/64 Гб памяти в зависимости от конфигурации. В качестве процессора используется чип MediaTek MT6739W.

Двойная основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная - 5 Мп. Поддерживается беспроводной стандарт Bluetooth 5.0, звук Dolby Atmos, а также зарядка на мощности 7,75 Вт через порт microUSB.

Что касается стоимости, то она пока что названа только для рынка Таиланда - там она составит 2999 бат, или около 7500 рублей за младшую версию.