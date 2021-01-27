Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы

Сбербанк чаще других европейских организаций подвергается атакам хакеров, сообщил глава банка Герман Греф на заседании Совета Федерации.

"Банк был в прошлом году назван лучшим банком в сфере кибербезопасности в мире. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы", - сказал он. Сбербанк на 97% защищает клиентов, даже когда они сами переводят деньги преступнику: система предупреждает, что действие может быть мошенническим.

Греф подчеркнул, что мошенники в кибератаках также почти всегда используют искусственный интеллект - в частности, технологии deepfake (подделка голоса или внешности человека). "С вашего номера могут звонить и говорить вашим голосом. Это гигантская угроза, нормальному человеку бороться с этим тяжело и на помощь должны прийти мощные системы защиты", - отметил глава Сбербанка.