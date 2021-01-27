Сериал Глуховского "Топи": приключения москвичей в хтонической глуши

Владелец успешного стартапа (Иван Янковский) отправляется в монастырь, расположенной среди глухих лесов Архангельской области, с целью исцелиться от рака. Не то чтобы он действительно верил в такую возможность, просто всё остальное не помогло, а мама его слышала, что в этом монастыре чудеса творятся, и упросила хотя бы попытаться. Но по одному туда почему-то не пускают, только группами по четыре человека. Тогда стартапер пишет пост с призывом к френдам: айда, дескать, за мой счёт сгоняем, встречаемся на вокзале во столько-то.

На призыв откликаются не трое, а четверо. Один парень, только что уволенный из популярного сетевого издания "Моська" крикливый журналист, и три девушки. Причём у всех имеются свои мотивы сорваться в дальнюю дорогу. Кто-то от чего-то или от кого-то бежит, кто-то корыстные интересы преследует, кто-то так, чисто развеяться. Приезжают - и как давай вокруг разная чертовщина происходить. То все погибнут, то не погибнут (непонятно), над лесом странные красные облака висят, хвалёный монастырь оказывается как будто заброшенным и пустым, а жители деревни рядышком, которая и называется Топи, подозрительные какие-то поголовно. До кучи одна из прибывших из Москвы девушек пропадает.

Пока что трудно воспринимать сериал иначе как более медлительную версию прошлогодней "Территории". Да, Глуховский, говорят, задумал "Топи" гораздо раньше. И тем не менее это та же "Территория": в сеттинг угрюмой российской глуши, где веками хозяйничает не привечающая гостей хтонь, помещают вот этих самых гостей, чтобы посмотреть, как они будут туда-сюда ходить, кого-то искать и с хтонью сталкиваться. Всё так похоже выглядит, что смело можно кадры наугад из одного сериала в другой вставить, и никто не заметит. Плюс регулярные вещие припадки главного героя, плюс с виду не особенно трудолюбивый, но явно многого недоговаривающий полицейский. В "Топях", правда, не полицейский, а милиционер. Потому что вот настолько глухая местность.

Но если в "Территории" вам не хватало фирменного почерка Глуховского, "Топи" - это именно то, что доктор прописал. Причём вряд ли ортопед или отоларинголог. Просто угрюмый фолк-хоррор - это для Глуховского слишком мелко и скучно, нужно обязательно заострить и актуализировать. Заостряет и актуализирует Глуховский следующим, в частности, образом: главный герой, стартапер этот, создал инновационное приложение, объединяющее сервис для видеосвязи и - внимание! - детектор лжи, а когда спецслужбы изъявили желание, чтобы он с ними сотрудничал, показательно им отказал. Надо ли объяснять, почему аналог "Скайпа" со встроенным детектором лжи - безотносительно даже технической стороны вопроса - очень плохая, мертворожденная идея? И надо ли говорить, что удивительная история эта - фрондёрство ради фрондёрства, которое в контексте сюжета смотрится не пришей кобыле хвост. Зато остро, актуально. Актуальнее некуда. Для того же, кстати, и персонаж-журналист предназначен - ругать бедного милиционера и в его лице всю систему.

Также нужно быть готовым к тому, что в диалогах попадаются совершенно чудовищные конструкции, от которых глаза слезятся и уши болят. "Это ж приключенька. Нирвану надо заслужить. Джизас говорил: "Не пострадаешь - не покайфуешь", - дословная цитата. Глуховский, видимо, считает, что именно так люди изъясняются.

И всё же, следует признать, главное сериалу "Топи" удаётся - удерживать интерес. Чем дальше, тем больше становится вопросов, на которые страсть как хочется узнать ответы: что производят на таинственном комбинате неподалёку, кто такой Хозяин, что за символы в виде буквы "Ж" с кружком снизу повсюду встречаются, куда девалась пропавшая девушка и почему её кроссовки обнаружились в холодильнике, так далее, так далее. Да и атмосфера зловещих русских северных лесов, нагоняемая в том числе короткими, но яркими психоделическими музыкальными номерами, не может не прельщать. Особенно в сочетании с точечными, но тоже очень яркими вкраплениями обнажённой натуры. В принципе, если дальше будет поменьше "глуховскости" и побольше перечисленного хорошего, если ладненько все линии сойдутся и все вопросы закроются, то, вероятно, получится даже и недурно.