Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки"

Российские школы могут самостоятельно принять решение о введении шестидневного обучения. Об рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

- Мы направили рекомендации в регионы. Каждая школа решает вопрос о выстраивании образовательного процесса в зависимости от того, насколько долго была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение. Вводит, допустим, шестидневное обучение, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Или остается в рамках пятидневного. Это решает каждая школа в зависимости от ситуации, и в соответствии с тем уровнем результатов, который показали школьники по итогам срезов знаний.

Также Сергей Кравцов сообщил о разработке новой системы оплаты труда педагогов. По его словам, сегодня каждая школа фактически устанавливает свою систему оплаты труда.

- Нам нужны общие принципы формирования отраслевой системы оплаты труда, - рассказал министр. - Где-то зарплата выше, у кого-то она, может быть, кажется учителям ниже. Не всегда есть понимание. Важно четко определить базовую, минимальную ставку, количество часов, за какую нагрузку получает зарплату учитель.