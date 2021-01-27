Ученые объяснили повышенную смертность мужчин от COVID-19

У представителей сильного пола риск смерти от COVID-19, а также тяжелого течения, значительно выше, чем у женщин. Ученые нашли объяснение различной летальности. Результаты работы приведены в журнале Science.

По данным исследователей из Йельского университета, неблагоприятные исходы среди мужчин регистрируются в 1,7 раза чаще. Авторы научной работы считают, что причины заключается в генетических различиях между полами.

Х-хромосомы содержат часть генетической информации, которая отвечает за выраженность иммунной реакции. При определенных условиях обе Х-хромосомы включают женский врожденный иммунитет. А так как у мужчин только одна такая хромосома, то и реакция у них иная.

Есть еще один не менее важный фактор. У мужчин и женщин возрастные изменения проявляются по-разному. Оказалось, что активность генетического аппарата, регулирующего иммунный ответ на вторжение в организм вирусов, у мужчин снижается примерно в 62-64 года.

В результате нередко наблюдается развитие компенсаторных механизмов иммунитета. Поэтому мужчины чаще сталкиваются с "цитокиновым штормом", справиться с которым довольно сложно.

У женщин угасание экспрессии генов происходит на шесть лет позже, и, соответственно, они в меньшей степени подвержены гиперреакции иммунитета на воспаление.