Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции

"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов", - говорится в заявлении ведомства. Социальным сетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет.

"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - заключили в Роскомнадзоре.