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27.01.2021 17:30
Рубрика: Экономика

Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции

Текст: Иван Черноусов
Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях 23 января. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов", - говорится в заявлении ведомства. Социальным сетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет.

"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - заключили в Роскомнадзоре.

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