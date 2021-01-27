Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях 23 января. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.
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"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов", - говорится в заявлении ведомства. Социальным сетям грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет.
"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", - заключили в Роскомнадзоре.