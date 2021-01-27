Заведующая детсадом в Дрогичине Александра Мацук не сомневается, что проект перспективный и нужный:
- Самое очевидное преимущество - это дешевле, чем строить отдельное здание. Хотя за год работы возникали проблемы с общими коммуникациями. Что касается родителей и детей, то для них несомненный плюс в том, что детсад находится буквально за порогом квартиры. У нас очередь из желающих...
А так ли нова идея? "СОЮЗ" изучил, есть ли подобный опыт в России. Оказалось, что детские сады в жилых домах размещали еще в СССР, в некоторых районах Москвы, к примеру, в Гагаринском, Ломоносовском, Сокольниках, они существуют до сих пор. Для детских садов, расположенных в жилом фонде, в России разработаны свои санитарно-эпидемиологические нормы. Некоторые из них категорические, например, помещения для пребывания детей не могут находиться на цокольных этажах. А некоторые имеют характер рекомендации. Так, садам лишь рекомендуется иметь свою огороженную площадку и собственный вход. В 2009 году практика размещения новых детсадов внутри жилых зданий на некоторое время была приостановлена.
В 2019 году в России были разработаны нормативы для детских садов внутри жилых домов и запущен национальный проект "Демография" (детские сады - одно из его направлений). В рамках проекта должны быть созданы 255 тысяч ясельных мест. Они призваны "выпустить" мам на работу и поддержать семьи, в которых рождаются погодки. "Демография" рассчитана до 2024 года - к этому времени планируется создать в регионах более 8,6 тысячи дошкольных групп. И "встроенные" детские сады - большое подспорье. К слову, довольно часто их организуют предприниматели, но родительская плата частично компенсируется государством.
- В чем преимущества детского сада внутри жилого здания? Шаговая доступность - первостепенный плюс, - рассказал "СОЮЗу" владелец сети детских садов Super Kids Валерий Анискин. - Неудобств от того, что это не отдельное здание, я не вижу. Разногласий с жильцами у нас не возникало, к тому же мы, например, часто помогаем оборудовать общую детскую площадку. Конечно, чисто экономически для предпринимателя легче открыть детский сад внутри жилого дома, чем в отдельном здании.
Мария Дьяконова, операционный директор сети детских садов "Горница-Узорница", считает, что принципиальный момент - это изначальный проект здания:
- Никаких плюсов в том, что детсад размещают в уже существующем доме, нет. И дело не в том, жилое это здание или нет. А в том, что оно изначально проектировалось иначе. Не получается ничего хорошего, когда ДОУ пытаются разместить там, где по задумке должны находиться магазин или салон красоты. Если же дом уже проектировался с детским садом, то такое учреждение очень удобно и родителям, и детям, и у жильцов недовольства не возникает.