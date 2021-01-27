"СОЮЗ" изучил необычный белорусский опыт

Из Беларуси пришла новость: после годовой апробации признан успешным проект по размещению детских садов на первых этажах жилых домов. Пилотным регионом стал город Дрогичин Брестской области, по весне открытия "встроенного детского сада" ожидают жители Бреста. А в ближайшей перспективе проект придет в Пинск и Иваново. Как же это работает?

Заведующая детсадом в Дрогичине Александра Мацук не сомневается, что проект перспективный и нужный:

- Самое очевидное преимущество - это дешевле, чем строить отдельное здание. Хотя за год работы возникали проблемы с общими коммуникациями. Что касается родителей и детей, то для них несомненный плюс в том, что детсад находится буквально за порогом квартиры. У нас очередь из желающих...

А так ли нова идея? "СОЮЗ" изучил, есть ли подобный опыт в России. Оказалось, что детские сады в жилых домах размещали еще в СССР, в некоторых районах Москвы, к примеру, в Гагаринском, Ломоносовском, Сокольниках, они существуют до сих пор. Для детских садов, расположенных в жилом фонде, в России разработаны свои санитарно-эпидемиологические нормы. Некоторые из них категорические, например, помещения для пребывания детей не могут находиться на цокольных этажах. А некоторые имеют характер рекомендации. Так, садам лишь рекомендуется иметь свою огороженную площадку и собственный вход. В 2009 году практика размещения новых детсадов внутри жилых зданий на некоторое время была приостановлена.

В 2019 году в России были разработаны нормативы для детских садов внутри жилых домов и запущен национальный проект "Демография" (детские сады - одно из его направлений). В рамках проекта должны быть созданы 255 тысяч ясельных мест. Они призваны "выпустить" мам на работу и поддержать семьи, в которых рождаются погодки. "Демография" рассчитана до 2024 года - к этому времени планируется создать в регионах более 8,6 тысячи дошкольных групп. И "встроенные" детские сады - большое подспорье. К слову, довольно часто их организуют предприниматели, но родительская плата частично компенсируется государством.

- В чем преимущества детского сада внутри жилого здания? Шаговая доступность - первостепенный плюс, - рассказал "СОЮЗу" владелец сети детских садов Super Kids Валерий Анискин. - Неудобств от того, что это не отдельное здание, я не вижу. Разногласий с жильцами у нас не возникало, к тому же мы, например, часто помогаем оборудовать общую детскую площадку. Конечно, чисто экономически для предпринимателя легче открыть детский сад внутри жилого дома, чем в отдельном здании.

Мария Дьяконова, операционный директор сети детских садов "Горница-Узорница", считает, что принципиальный момент - это изначальный проект здания:

- Никаких плюсов в том, что детсад размещают в уже существующем доме, нет. И дело не в том, жилое это здание или нет. А в том, что оно изначально проектировалось иначе. Не получается ничего хорошего, когда ДОУ пытаются разместить там, где по задумке должны находиться магазин или салон красоты. Если же дом уже проектировался с детским садом, то такое учреждение очень удобно и родителям, и детям, и у жильцов недовольства не возникает.