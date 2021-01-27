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Sony выпустила самый дорогой смартфон в истории. Чем он хорош

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2021,  
15:27
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Компания Sony официально представила смартфон Xperia Pro, ориентированный на профессиональных пользователей. Он стал самым дорогим девайсом в истории производителя - стоимость Xperia Pro составляет 2500 долларов, или почти 190 тысяч рублей.

Фото: Sony

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном OLED с разрешением 4K и ориентирован на профессиональных видеооператоров. Основная камера состоит из трех модулей по 12 Мп каждый - основным, широкоугольным и оптическим зумом, работает на "почти топовом" процессоре Snapdragon 865, имеет 12/512 Гб памяти, разъем для наушников, модуль 5G, а также порт HDMI.

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Как пишет Hi-tech Mail.ru, новый Xperia Pro он заменяет собой мобильную точку вещания, внешний экран и рекордер со встроенным накопителем, которые можно подключить к камере.

Фото: Sony

Продавать новый смартфон планируется на первых порах только в США.

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