Sony выпустила самый дорогой смартфон в истории. Чем он хорош

Компания Sony официально представила смартфон Xperia Pro, ориентированный на профессиональных пользователей. Он стал самым дорогим девайсом в истории производителя - стоимость Xperia Pro составляет 2500 долларов, или почти 190 тысяч рублей.

Фото: Sony

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном OLED с разрешением 4K и ориентирован на профессиональных видеооператоров. Основная камера состоит из трех модулей по 12 Мп каждый - основным, широкоугольным и оптическим зумом, работает на "почти топовом" процессоре Snapdragon 865, имеет 12/512 Гб памяти, разъем для наушников, модуль 5G, а также порт HDMI.

Как пишет Hi-tech Mail.ru, новый Xperia Pro он заменяет собой мобильную точку вещания, внешний экран и рекордер со встроенным накопителем, которые можно подключить к камере.

Фото: Sony

Продавать новый смартфон планируется на первых порах только в США.