Совфед одобрил штрафы за незаконную рекламу "веселящего газа"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которыми вводятся штрафы за незаконную рекламу закиси азота, иначе говоря - "веселящего газа". В конце прошлого года сенаторы поддержали закон о запрете его свободной продажи, который действует с 1 января.

Пропаганда или незаконная реклама повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Кроме того, деятельность индивидуальных предпринимателей и компаний смогут приостановить на срок до 30 суток.

Эти санкции предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления закиси азота либо распространение информации о реализации, если это делается не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания. В список исключений попало также использование закиси азота в медицинских, промышленных или технических целях.

"Федеральное Собрание последовательно, закон за законом ставит преграды распространению этого чудовищного зла, которое, к сожалению, имело место быть", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поручила комитету по конституционному законодательству мониторить исполнение этого закона на предмет соразмерности штрафов опасности "веселящего газа".