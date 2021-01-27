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27.01.2021 10:47
Рубрика: Власть

Совфед принял заявление о нарушении свободы слова интернет-компаниями США

Текст: Галина Мисливская
Российские сенаторы выразили обеспокоенность действиями американских интернет-платформ, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова интернете. Они предлагают ООН и другим международным структурам начать работу над конвенцией, регулирующей деятельность таких платформ во всем мире.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, которое сенаторы приняли на пленарном заседании в среду.

Фото: iStock
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Развитие событий после президентских выборов в США показало, что американские интернет-гиганты "встали на путь широкого использования цензуры", говорится в документе. В условиях подчинения соцсетей политическим целям правящих кругов США "возникает угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире".

Особенно опасным парламентарии считают произвол руководителей интернет-компаний, которые вне рамок правового поля, по своему усмотрению ограничивают доступ к информации сотням миллионов пользователей интернета, тем самым лишая их права "беспрепятственно высказывать мнения, не входящие в противоречие с нормами законодательства".

Как отметил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, за последний год было зафиксировано 24 факта блокировки аккаунтов российских СМИ в зарубежных сетях, пострадали и персональные страницы россиян, которые высказывали мнения, не совпадающие с американским мейн-стримом.

Сенаторы РФ также считают недопустимой позицию американских соцсетей, "которые подвергают жесткой цензуре неугодные политические мнения, при этом не выполняя свои обязательства по борьбе с распространением недостоверной информации", в том числе активно стимулирующей россиян принимать участие в незаконных акциях в условиях риска распространение коронавируса.

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"Незаконные решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: узурпация контроля над интернетом - не вымышленная угроза, а уже реальность", - уверены члены СФ.

Они предлагают парламентам всех стран задуматься о разработке национального законодательства "для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний".

Такое регулирование необходимо и на международном уровне, считают сенаторы. Они призывают генсека ООН, гендиректора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генерального секретаря Совета Европы, руководство ОБСЕ уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских интернет-компаний "с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры".

"Проявившаяся в последнее время угроза бесконтрольного доминирования глобальных интернет-компаний делает настоятельно необходимым начало работы над международной конвенцией, регулирующей их деятельность", - считают члены Совфеда.

"Всемирная сеть должна оставаться пространством свободы слова и свободы информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий", - заявляют они.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комиссии Пушкова, а также комитетам по международным делам и по конституционному законодательству продумать систему мониторинга и меры реагирования на действия американских интернет-компаний в России. "У нас достаточно много законов, почему позволительно такого рода компаниям нарушать российское законодательство, хозяйничать в нашей стране? Надо постоянно мониторить ситуацию, реагировать и действовать. Нужны конкретные действия по пресечению нарушений российского законодательства и такого рода действий", - сказала она.

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