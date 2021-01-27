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27.01.2021 14:45
Рубрика: В мире

США прослушивали правительство Швейцарии по делу о жертвах Холокоста

Текст: Александр Саможнев
Спецслужбы США прослушивали правительство Швейцарии в 1990-годах по вопросу о "спящих активах" жертв Холокоста, депонированных в швейцарских банках, свидетельствуют рассекреченные материалы.

В записке министру иностранных дел Швейцарии Флавио Котти (недавно умершему) от мая 1998 года, подготовленной на основании информации от сотрудника Госдепартамента США говорится, что все переговоры с послом Альфредом Дефаго в Вашингтоне относительно жертв холокоста "перехватываются и оцениваются".

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Бывший спецпредставитель швейцарского МИД в ранге посла Томас Борер подтвердил, что знал о содержании служебной записки. По его словам, секретные службы предупреждали о возможности прослушки. "К сожалению, были и такие герои, которые не слушали этого и продолжали усердно разговаривать по телефону", - подчеркнул Борер.

По словам дипломата, США оказывали на Швейцарию беспрецедентное давление. В результате, в 1998 году был урегулирован спор о выплате жертвам холокоста 1,25 миллиарда долларов. Спецслужбы США прослушивали швейцарских представителей, принимавших участие в консультациях. Разведка знала о разговорах на самом высоком уровне.

Борер не исключает, что американские спецслужбы контролировали и швейцарские банки. "Надо полагать, что генеральные директора и председатели советов директоров трех крупных банков и юристы также прослушивались. Было бы наивно предполагать обратное", - цитирует Борера радиостанция SRF.

В мире США В мире Европа Швейцария Мир помнит о Холокосте

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