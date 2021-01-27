Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира

Сборная России примет участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР), говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Полное название Союза биатлонистов России на турнире в словенской Поклюке (с 10 по 21 февраля) использоваться не будет, только сокращенный вариант RBU (Russian Biathlon Union). В качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться модифицированный монохромный логотип СБР (без надписей), в то же время IBU вместе с организационным комитетом соревнований изготовит флаги за счет российской стороны.