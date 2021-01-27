27 января открылась регистрация на старты "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу - 2021". Эта серия масштабных забегов по городам Золотого кольца России, с 2014 года объединяющая любителей спорта и здорового образа жизни.

Как говорит Игорь Блюмин, соорганизатор проекта "Бегом по Золотому кольцу", начало регистрации - сигнал для участников, чтобы приступить к активной подготовке к новому беговому сезону, который должен стартовать в мае. Причем новость актуальна и для представителей большого спорта, ведь самые крупные этапы - полумарафоны "Золотое кольцо" в Ярославле и "Моя столица" в Москве - проходят по сертифицированным трассам и имеют сертификат Международной ассоциации марафонов и пробегов.

- 4 октября прошлого года в Москве Владимир Никитин установил рекорд России на дистанции 21,1 км, побив достижение Дмитрия Капитонова, которое продержалось с 1996 года. Уже в декабре результат был ратифицирован Всероссийской федерацией легкой атлетики, - рассказал Игорь Блюмин "РГ". - Чемпионка Европы в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина на чемпионате России по полумарафону в Ярославле показала лучший результат сезона страны среди женщин. Трассы быстрые. Сильнейшие бегуны с удовольствием приезжают показать, на что они способны.

Любители, безусловно, ценят возможность посоревноваться с профессионалами - и с действующими, и с теми, кто уже закончили карьеру. В прошлом году, например, был проведен чемпионат России в категории Masters среди любителей с квалификационном нормативом. Его выполнили 300 человек из 43 регионов, в том числе участники Олимпийских игр, рекордсмены страны.

И все-таки проект создавался и существует ради массового спорта.

- Наши мероприятия получили формат семейных спортивных выходных с туристической составляющей, - говорит Игорь Блюмин. - Каждый может соревноваться в своей возрастной категории, участник любого возраста может выбрать для себя дистанцию по силам. Для всех членов семьи в стартово-финишном городке организаторы предусмотрели интересные активности. После финиша можно подкрепиться. Раньше кормили гречневой кашей, но сейчас из-за ограничений в меню - чай и снеки в индивидуальной упаковке. Можно записаться на мастер-классы или посетить музеи и исторические места. Мы как раз ведем переговоры с туристическим сервисом, чтобы они могли предоставлять интересные предложения для наших участников. Проведения беговых событий позитивно отражается и на экономике городов. Не будем забывать, что бегуны приезжают семьями, остаются в городе на выходные.

Пусть секунды не главное, призы получать всегда приятно. На финише каждый участник получает заслуженную медаль уникальную для каждого события. Для многих это стимул. На каждом событии награждаются не только победители в абсолюте, но и во всех возрастных категориях. А всем маленьким спортсменам вручают сладкие подарки.