Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Николай Зиновьев, 19 лет

Зиновьев Николай Семенович (1923 - 10.09.1942), старший сержант, командир стрелкового отделения 139-й стрелковой дивизии.

Родился в селе Негодяево (другое название - Крутец) Тверской области. Крещен в сельской Троицкой церкви.

Николай Зиновьев с отцом. Фото: Из личного архива Николая Черкашина.

До войны жил в Москве. Стихи Николай начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта (впервые они были опубликованы Николаем Черкашиным в мае 2019 года в интернет-газете "Столетие").

Призван Куйбышевским райвоенкоматом г. Москвы в 1941 году.

Погиб под городом Зубцов во время Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции, обернувшейся громадными потерями.

Баста! Мы уже воспеты

В гимнах, панегириках, стихах.

Маршируют ротные поэты

В розовых кирзовых сапогах.

Воронами голуби кружили.

По полям клубился фимиам.

Где-то пушки бегло говорили,

Музы к ним снаряды подносили...

1941