Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Родился в селе Негодяево (другое название - Крутец) Тверской области. Крещен в сельской Троицкой церкви.
До войны жил в Москве. Стихи Николай начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта (впервые они были опубликованы Николаем Черкашиным в мае 2019 года в интернет-газете "Столетие").
Призван Куйбышевским райвоенкоматом г. Москвы в 1941 году.
Погиб под городом Зубцов во время Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции, обернувшейся громадными потерями.
Баста! Мы уже воспеты
В гимнах, панегириках, стихах.
Маршируют ротные поэты
В розовых кирзовых сапогах.
Воронами голуби кружили.
По полям клубился фимиам.
Где-то пушки бегло говорили,
Музы к ним снаряды подносили...
1941