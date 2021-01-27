Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение 12:30

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны 12:28

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке 12:18

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани 12:06

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта 11:36

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким 11:16

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец 10:58

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны 10:55

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году 26.01.2021

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок 26.01.2021

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин 26.01.2021

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд" 26.01.2021

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд"

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд"

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли" 26.01.2021

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли"

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли"

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года 26.01.2021

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков 26.01.2021

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет 26.01.2021

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год 26.01.2021

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских 26.01.2021

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта 26.01.2021

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить 26.01.2021

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить

В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду" 25.01.2021

В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду"

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В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530 25.01.2021

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В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530

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Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке

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Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом

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Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил

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Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года

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Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького

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За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

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Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку 25.01.2021

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Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета

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Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Спецкор "Мужества"

Текст: Дмитрий Шеваров
Давид Каневский, 28 лет
Каневский Давид Исаакович (1916 - 26.12.1944), капитан, военный журналист.

Родился в городке Лохвица на Полтавщине.

Выпустил два сборника стихов - "Родная улица" в 1939 году и "Летчики" - в 1940-м.

В 1941 году окончил исторический факультет Харьковского университета. В 1942 году - Винницкие курсы усовершенствования политсостава. Согласно учетной карточке политработника (Центральный архив Министерства обороны) с 24 ноября 1942 года - специальный корреспондент армейской газеты "Мужество".

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью "За оборону Ленинграда".

23 августа 1943 года приказом N064 по войскам 27-й армии Северо-Западного фронта награжден медалью "За боевые заслуги".

7 апреля 1944 года приказом N050 по войскам 27-й армии Второго Украинского фронта - орденом Красной Звезды.

Из представления к ордену Красной Звезды от 6 марта 1944 года: "Капитан Каневский Д.И., украинский писатель, в редакции "Мужество" работает с октября 1942 года. Дисциплинированный, старательный и инициативный журналист. Своими очерками тов. Каневский прославил многих героев войны.

В дни разгрома немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковской работал в 180-й с.д., бывал в действующих батальонах, встречаясь непосредственно с участниками боев. С 26 января по 3 февраля - в 18-й Киевской с.д., 16-20 февраля - в 337-й с.д. В боевых порядках 21-го ст. полка двигался в направлении Антоновка Красногородка, Медвин Джуренцы, Почапинцы - Моринцы Ольшана. Освещал в газете бои за Ольшану и соединения 1-го и 2-го Украинских фронтов. Прославил героев Ивана Бойко, Григория Крупнова и других. Его очерки и зарисовки "Выходец из Котла", "Фрицев ведут", "Земля Тараса", "В наступлении", "Новый Сталинград" воспитывают ненависть к врагу, боевую активность войск, показывают все величие нашей победы в районе Корсуня".

В газете "Мужество" Давид Каневский служил вместе с майором Анвером Бикчентаевым, будущим известным башкирским писателем.

С 15 октября 1944 года Каневский - литературный сотрудник газеты "Советский пилот".

Погиб, выполняя задание редакции, в одном из воздушных боев над Будапештом. По документам Центрального архива Министерства обороны - пропал без вести.

Публикации:

Антология украинской поэзии. Москва, 1958 Т. 2

Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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