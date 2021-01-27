Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Давид Каневский, 28 лет

Каневский Давид Исаакович (1916 - 26.12.1944), капитан, военный журналист.

Родился в городке Лохвица на Полтавщине.

Выпустил два сборника стихов - "Родная улица" в 1939 году и "Летчики" - в 1940-м.

В 1941 году окончил исторический факультет Харьковского университета. В 1942 году - Винницкие курсы усовершенствования политсостава. Согласно учетной карточке политработника (Центральный архив Министерства обороны) с 24 ноября 1942 года - специальный корреспондент армейской газеты "Мужество".

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью "За оборону Ленинграда".

23 августа 1943 года приказом N064 по войскам 27-й армии Северо-Западного фронта награжден медалью "За боевые заслуги".

7 апреля 1944 года приказом N050 по войскам 27-й армии Второго Украинского фронта - орденом Красной Звезды.

Из представления к ордену Красной Звезды от 6 марта 1944 года: "Капитан Каневский Д.И., украинский писатель, в редакции "Мужество" работает с октября 1942 года. Дисциплинированный, старательный и инициативный журналист. Своими очерками тов. Каневский прославил многих героев войны.

В дни разгрома немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковской работал в 180-й с.д., бывал в действующих батальонах, встречаясь непосредственно с участниками боев. С 26 января по 3 февраля - в 18-й Киевской с.д., 16-20 февраля - в 337-й с.д. В боевых порядках 21-го ст. полка двигался в направлении Антоновка Красногородка, Медвин Джуренцы, Почапинцы - Моринцы Ольшана. Освещал в газете бои за Ольшану и соединения 1-го и 2-го Украинских фронтов. Прославил героев Ивана Бойко, Григория Крупнова и других. Его очерки и зарисовки "Выходец из Котла", "Фрицев ведут", "Земля Тараса", "В наступлении", "Новый Сталинград" воспитывают ненависть к врагу, боевую активность войск, показывают все величие нашей победы в районе Корсуня".

В газете "Мужество" Давид Каневский служил вместе с майором Анвером Бикчентаевым, будущим известным башкирским писателем.

С 15 октября 1944 года Каневский - литературный сотрудник газеты "Советский пилот".

Погиб, выполняя задание редакции, в одном из воздушных боев над Будапештом. По документам Центрального архива Министерства обороны - пропал без вести.

Публикации:

Антология украинской поэзии. Москва, 1958 Т. 2