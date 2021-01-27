Юный блогер в форме полицейского, купленной в "магазине приколов", срывает с себя погоны, чтобы собрать лайки в TikTok. На несанкционированных митингах видят 9-12-летних детей, которые обычно предпочитают гулять по просторам сетей, а не по городским бульварам и паркам. Говорят, что поколение, рожденное с планшетом в руках, разучится читать и окажется под тотальным цифровым контролем, зато спасет Землю от экологической катастрофы и освоит несколько профессий. Эксперты "РГ" разбирались, кого взрослые политики призывают сегодня на баррикады и не легче ли подцепить на крючок экстремизма людей, которые живут в "цифре".

Как бы мы ни любили Корнея Чуковского, но кто такой Мойдодыр, зачем детям чулочки и почему утюги чугунные, "альфа" не знает. Фото: Архив "РГ"

Дети цифровых аборигенов

Цифровыми называют два поколения XXI века. Это "альфы", которые еще учатся в школе. (Не думайте, что по малолетству они мало значат: ребенок моей коллеги (5-й класс) рассказывает, что весь день класс обсуждал свое участие в митингах.) И "зумеры" или "миллениалы" - родители "альф".

- У "цифровых аборигенов" иной, по сравнению с предшественниками, тип распределения внимания. Одновременно на одном экране они могут обрабатывать несколько полей информации, способны к коммуникации при помощи гипертекстов, которые опираются на всевозможные ссылки, медиаресурсы, включая эмодзи, фото, видео, - рассказывает Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, где работает лаборатория по изучению когнитивных особенностей детей цифрового поколения.

Рожденные с планшетом в руках, утверждают учителя, не способны сосредотачиваться на лонгридах (прочитать "Войну и мир" целиком им не грозит), зато быстро соображают и способны одновременно делать два дела. Главные педагогические риски здесь - простота доступа к информации, ее изобилие. Это снижает требовательность к перерабатываемым текстам. Пропадает интерес к классике и снижается качество усвоения культурных ценностей.

Те, кто старше 30, еще росли в двух коммуникативных средах - устная и письменная речь. Они писали друг другу письма, звонили по телефону, общались при встречах. Новое же поколение привыкает к передаче информации без слов и букв. Его окружают дисплеи на банкоматах, бытовой технике, телевизорах, в лифтах... "Это новый мир, новая семиотическая система, новые возможности, но и новые угрозы и ограничения. Если в традиционной коммуникации мы могли проконтролировать, что ребенок читает или смотрит, то когда мы даем ребенку в руки гаджет, он попадает в мир нерегулируемой коммуникации и из-за незнания, отсутствия жизненного опыта может стать жертвой недобросовестной рекламы, продаж, и даже экстремистских и представляющих опасность для их здоровья интернет-сообществ и групп", - утверждает Русецкая.

Недобросовестные агитаторы за незаконные протесты тут могут быть так же успешны, как навязчивые коммивояжеры.

Дети второго десятилетия XXI века - законченные визуалы. "Картинкой они перенасыщены, постоянно что-то смотрят в девайсе, поэтому, отправляя друг другу какое-нибудь сообщение, предпочтут видео или, в крайнем случае, звук", - вступает в разговор семейный психолог Светлана Качмар.

Специфику "альфы" психологи связывают с лояльностью современного воспитания, с большим вниманием к личным особенностям ребенка. "Юное поколение совершенно дивно разбирается в своем психологическом состоянии, - отмечает психолог. - Соответственно "альфы" лучше понимают друг друга, более бережно настроены к окружению. Они менее агрессивны, поскольку хорошо осознают, что есть какие-то другие способы коммуникации: написать или просто "заблокировать" человека. Есть интернет, и если, скажем, одноклассник плохо тебя понимает, всегда можно найти друга по интересам, причем даже на другом конце света".

Мама, папа и анпакинг

Свободное время "альфы" (даже пятилетние) проводят в соцсетях. По наблюдениям доктора социологических наук Ларисы Паутовой, это поколение совершенно по-новому относятся к интернету. Если их родителей развлекали просто "бродилки" и бесконечный "треп" в чатах, то "альфы" активные пользователи "Ютьюба". Они самостоятельно выстраивают свой контент по интересам. Видеоблогеры стали для них более близкими персонажами, нежели для предыдущих поколений Алиса, придуманная Киром Булычевым. "Альфы" создают особую коммуникационную ситуацию: ребенок смотрит на сверстников в домашней обстановке и учится у них тому, что такое хорошо, а что плохо, добавляет свои видео, ставит лайки.

Среди "альф" большой популярностью пользуется шестилетняя Настя из Краснодара. Дела у этой блогерши идут так хорошо, что для удобства съемок видео семья уехала в США. У девчушки миллионы подписчиков, при этом сюжет видео прост: Настя с папой проводят день вместе, катаются на аттракционах, гуляют... Какой в этом толк?

"Альфы" видят модель правильной семьи: мама, папа, маленький братик, собака, кошка... Если родители сумеют правильно фильтровать содержание, дети серьезно прибавят в развитии, - убеждена Паутова. - Ведь в эти незамысловатые сюжеты "зашиты" различные мастер-классы. Например, по лепке из пластилина или рисованию. По изготовлению слаймов - на это сейчас настоящий бум. Для "альфы" - "рукастость" очень важна. Они творческие индивидуалисты".

Другая "звезда" - Милана из Екатеринбурга. Тематика ее блога: семья рассказывает о своей жизни и бесконечно распаковывает покупки. Редкая "альфа" не подсела на так называемый "анпакинг". И редкий взрослый не считает такие видео вредными и глупыми. Но психологи, которым приходится иметь дело с детскими страхами, травмами и прочими неприятностями нашего времени, усматривают в "анпакинге" и психотерапевтические возможности. Во-первых, убеждена Светлана Качмар, иногда полезно и "потупить". Этим занимались и предыдущие поколения, когда, к примеру, бросали карбид в лужу и завороженно смотрели, что будет дальше. "Если же говорить конкретно про "анпакинг", то это возможность получить чужие эмоции с доставкой на дом: удивление, радость, раздражение. Через эти видео дети испытывают еще и единение", - убеждена Светлана.

Именно на таких особенностях цифрового поколения построена и философия TikTok, который взорвался в канун провокационных акций. "Классная азиатская концепция: мы все вместе делаем "фигню" и много раз ее повторяем. История про авторские права и интеллектуальную собственность в TikToke размыта. Здесь все наоборот: я придумал что-то новое - делайте так же! - говорит Качмар. - Это место для челленджей. Это позволяет почувствовать единение и быстрое одобрение. В TikToke за 15-секундное видео можно мгновенно получить миллион лайков. Причем, какой бы контент ты ни загрузил, всегда он будет востребованным, всегда кто-то зайдет и лайкнет".

Этой "вирусностью" и "заразностью" сети пользуются технологи протестов для стремительного вовлечения детей в любые акции.

"Вирусностью" и "заразностью" сети пользуются технологи протестов для стремительного вовлечения детей в любые акции

Жизнь "альф", и на это с тревогой обращают внимание специалисты, оставит самый большой след в сети: родители начинают делиться фото и другой информацией о своем малыше с его рождения. Цифровые технологии будут сопровождать его всю жизнь. Самый плохой прогноз - "альфы", оказавшись под тотальной фиксацией, станут развивать такие качества, как предельный самоконтроль и умение обманывать. Впрочем, обычно проблемы с такими детьми возникают тогда, когда взрослые - родители или учителя - не в состоянии разделить интересы ребенка, отгораживаются собственными гаджетами.

Вредные вопросы

"Альфы" глупее читающих поколений?

Светлана Качмар: Говорить, что происходят какие-то серьезные эволюционные изменения в мозге, неправильно. Просто мы пользуемся одними его возможностями, а наши дети - другими. У них лучше развит сенсомоторный интеллект. Да, читают меньше, но гораздо больше воспринимают из прочитанного. И умение размышлять, анализировать, подключаться к ситуации с разных сторон у них развито ничуть не хуже нашего.

Андрей Усачев, детский писатель: "Альфа" не глупее и не умнее. Они элементарно передвигаются по просторам интернета, но без гаджета заблудятся в трех соснах рядом с дачей. Они с закрытыми глазами нажимают на клавиши компьютера, но в пятом классе половина не сможет самостоятельно пожарить себе яичницу. И быстрые знания, полученные одним щелчком в гугле, точно так же быстро и уходят. Мозг человека не вырос.

Маргарита Русецкая: Но есть один нюанс... Количество детей с аутизмом растет. И если еще 30 лет назад примерно каждый двухсотый ребенок имел такое расстройство, то сегодня - уже каждый пятидесятый. Я ни в коем случае не провожу прямых параллелей с цифровизацией, но мы действительно все меньше позволяем себе роскошь живого общения. Социализация штука жесткая, но ее необходимо пройти в реале. "Альфы" - прекрасные коммуникаторы, эффективные жители цифрового мира, но к жизни в реальном мире они часто не готовы.

"Альфы" не могут сосредоточиться на сложных текстах?

Светлана Качмар: Визуальный способ восприятия информации задействует очень много нейронов нашего мозга. Если перегружать им свою нервную систему, не остается сил на обработку школьной программы. Поэтому мы работаем над тем, как экранное время немножечко подсократить. Не директивно, не отнимая гаджет, а с компромиссами и договоренностями.

Маргарита Русецкая: Наши исследования показывают, что классический печатный текст, в том числе в школьном учебнике, для цифрового поколения становится сложным и непонятным. Дети привыкли к пиктографичному стилю электронных приложений, смайликов... К простым ярким цветам и минимуму деталей. Чем более реалистичны картинки, пейзажные или анималистические, тем хуже их воспринимают "альфы". Шрифт текста, плотность межстрочного пространства, количество и подача материала на странице - все это делает современный учебник или книгу трудным для чтения.

Количество детей с аутизмом растет. И если еще 30 лет назад примерно каждый двухсотый ребенок имел такое расстройство, то сегодня - уже каждый пятидесятый

И еще. Детские тексты изобилуют словами, которые детям непонятны. И как бы мы не любили Корнея Ивановича Чуковского, но кто такой Мойдодыр, зачем детям чулочки и почему утюги чугунные, "альфа" не знает. Для него это какие-то книжные фрики. А вот когда он освоит методику чтения, тогда и классика будет к месту.

Лариса Паутова: Я вхожу в попечительский совет Российской государственной детской библиотеки и вижу, что беда в том, что сами родители очень мало читают. Но стало очень много хорошей литературы со специальной подачей для "альф": текста не так уж и много, зато есть интерактивные "окошки": покрути, поброди, найди.

Андрей Усачев: Сегодняшние дети менее зажаты в своем поведении и более живо реагируют, например, на выступлениях и встречах с писателями. А во всем остальном - такие же дети, какие и были 30 лет назад: смеются тем же шуткам, надо которыми смеялись и их родители, переживают за полюбившихся героев, их волнуют вопросы справедливости и несправедливости, дружбы и предательства, они также верят в победу добра над злом. И всегда были дети читающие и не читающие. Были раньше, есть сейчас и, безусловно, будут в будущем.

Да, дети меньше стали читать... Но это вполне естественная убыль: появилось большее разнообразие досуга: компьютерные игры, киноиндустрия, путешествия... Если бы в моем детстве было столько развлечений и радостей, мы бы тоже меньше читали.

Педагогична ли тема миллионных заработков шестилетних блогеров?

Светлана Качмар: Это вовсе не особенность "альфы". Такие дети существовали всегда. Раньше амбициозные родители их снимали в рекламе, до этого в журналах. В советское время - водили на конкурсы талантов или на кастинги в кино. Финансовыми потоками всегда распоряжались взрослые, и ваш вопрос касается этики детско-родительских отношений.

Какой станет страна, когда поколение "альфа" вырастет?

Лариса Паутова: "Альфа"-поколение будет очень привязано к семье, но ролевая модель изменится: родитель как друг. Плюс их родители-миллениалы формируют в них экологическую ответственность, даже шестилетки знают, как сортировать мусор и сколько разлагается в земле пластиковая бутылка.

170 млн. просмотров набрал ролик в TikTok, где блогер с ником @rahimabram вместе со своей бабушкой пытаются попасть теннисным мячиком в стакан

На всю жизнь останется гигиеническая настороженность. Дед Мороз в маске - это травма на всю жизнь и во всем мире.

Маргарита Русецкая: Еще совсем недавно интернет был вселенской помойкой и все боялись нового вида зависимости. Согласитесь, про нее гораздо меньше стали сейчас говорить. В будущем, я думаю, нам хватит разума сохранить и взять в жизнь от цифровых технологий то, что реально ее улучшает, делает безопасней, комфортней, эффективней.

Светлана Качмар: Гаджет станет просто дополнительным слотом расширения человека. Не отдельно будут развиваться искусственный интеллект и человек, а это будет такое сращение, как дополнительное облачное хранение памяти, дополнительные возможности внимания, поиска. Одной специальности на всю жизнь не будет. Уже сегодня экономика такова, что нужно менять свою специальность раз в пять - семь лет или прокачивать и развивать ее в какую-то сторону.

Общий тренд для "альфа": человек поработал в сфере услуг, через два-три года его может понести в другую сторону, и он начнет снимать мультфильмы, а еще через какое-то время заинтересуется реальной наукой и пойдет учиться, потому что понял, что ему интересно, и заработал на это деньги.

Андрей Усачев: Если говорить о будущем и задаваться вопросом, нужны ли будут детские книги, то отвечу: тактильность никто не отменял. В шелесте бумажных страниц есть волшебство. Наверное, бумажная книга станет более элитарной, но совсем не исчезнет. И писатели найдут, чем заняться. Они уже сейчас проводят онлайн-встречи. И причина не только в ковиде. Многие библиотеки в маленьких поселках где-нибудь в Новосибирской или Красноярской области имеют мало возможностей для обычных встреч со столичными писателями. И для них онлайн - единственная возможность общения. А вообще, хороший текст - это хороший текст, вне зависимости от формата - бумажного, электронного или вилами-писанного-по-воде.

Справка "РГ"

Те, кто родился после 2000 года - "цифровых аборигенов". Эти люди в полтора года могут включить стиральную машинку.

40+ - это так называемые туристы в мир цифровых технологий. Учились по бумажному букварю, но с удовольствием постигают компьютерный и сетевой мир.

60+ - это "насильно депортированные". Они вынуждены были учиться получать пенсию с помощью электронной карты в банкомате.

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