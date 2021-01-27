Новости

В ФСБ разъяснили, из-за чего введена бесполетная зона в пригороде Геленджика 09:48
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
На Урале эвакуировали детские сады после сообщений о "минировании" 09:45
Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму 09:28
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer 09:16
В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19 09:04
Малкин сравнялся с Ягром по очкам за "Питтсбург" 08:57
В 2021 году "Школа профессионального роста" в Москве примет 300 студентов 08:52
Три очка Проворова принесли "Филадельфии" победу над "Нью-Джерси" 08:47
"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены 08:34
В Москве доступ к вакцине от коронавируса получат все таксисты и курьеры 08:20
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс" 08:20
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
"Манчестер Сити" вышел в лидеры чемпионата Англии 08:10
Москвичи сдали на утилизацию 25 тысяч новогодних елей 08:06
Врачи объяснили, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей 08:03
"Интер" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии 07:55
Названа привычка, провоцирующая быстрый рост жира на животе 07:35
Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках 07:33
Ученые усомнились, что жирная пища вызывает болезни сердца 07:24
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран 07:00
В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 06:55
На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте 06:43
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 08:47
Рубрика: Спорт

Три очка Проворова принесли "Филадельфии" победу над "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
Гол и две передачи российского защитника "Филадельфии" Ивана Проворова помогли его команде переиграть "Нью-Джерси" - 5:3.
Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Проворов помог Джеймсу ван Римсдайку оформить дубль, дважды ассистировав партнеру. Сам же россиянин отличился при счете 4:2, окончательно сняв все вопросы о победителе. Для Проворова этот гол стал вторым в сезоне. Он в пятый раз в карьере набрал три очка в одном матче.

"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс"

Также в составе "летчиков" отличились Нолан Патрик и Джоэль Фараби. У проигравших голами отметились Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха.

Другой российский хоккеист - Валерий Ничушкин, помог "Колорадо" переиграть "Сан-Хосе" - 7:3. На счету нападающего из России шайба, заброшенная при игре в меньшинстве.

Шайба нападающего "Нэшвилла" Якова Трена помогла его команде победить "Чикаго" в овертайме - 3:2.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон