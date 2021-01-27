Три очка Проворова принесли "Филадельфии" победу над "Нью-Джерси"

Гол и две передачи российского защитника "Филадельфии" Ивана Проворова помогли его команде переиграть "Нью-Джерси" - 5:3.

Проворов помог Джеймсу ван Римсдайку оформить дубль, дважды ассистировав партнеру. Сам же россиянин отличился при счете 4:2, окончательно сняв все вопросы о победителе. Для Проворова этот гол стал вторым в сезоне. Он в пятый раз в карьере набрал три очка в одном матче.

Также в составе "летчиков" отличились Нолан Патрик и Джоэль Фараби. У проигравших голами отметились Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха.

Другой российский хоккеист - Валерий Ничушкин, помог "Колорадо" переиграть "Сан-Хосе" - 7:3. На счету нападающего из России шайба, заброшенная при игре в меньшинстве.

Шайба нападающего "Нэшвилла" Якова Трена помогла его команде победить "Чикаго" в овертайме - 3:2.