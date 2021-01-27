Международная федерация волейбола (ФИВБ) приняла решение, что турниры мужской и женской Лиги наций 2021 года пройдут без традиционных разъездов и перелетов. Все матчи состоятся в каком-то одном месте в формате "ковидного пузыря", с максимальным соблюдением безопасности участников.

В 2020-м ежегодное коммерческое соревнование для национальных сборных, пришедшее на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при, было отменено, а предыдущие два розыгрыша проходили почти во всех странах, выступавших в этом турнире. Каждая из 16 дружин проводила на предварительном этапе пять игровых недель, сильнейшие шестерки играли на решающей стадии.

Хозяев нынешней Лиги наций ФИВБ обещает назвать не позднее февраля, будет опубликовано расписание матчей и уточнен формат. Вот здесь и возникает больше всего вопросов. Проводить 15-19 игр подряд в одном городе - это явно перебор. На данный момент самым длительным стационарным соревнованием под эгидой ФИВБ является Кубок мира, но этот трофей разыгрывается только раз в четыре года в Японии, где 12 команд играют в один круг и причем все-таки с переездами между соседними городами.

Вообще, в олимпийский сезон Лига наций для отобравшихся на летние Игры в Токио, в том числе и для российских сборных, будет иметь характер скорее разведки боем, способом отлаживания тренерских задумок, а результат уйдет на второй план. Напомним, в 2018 и 2019 годах наша мужская команда брала титул под руководством разных наставников - Сергея Шляпникова и нынешнего рулевого Туомаса Саммелвуо.

Тем временем ФИВБ объявила и о возобновлении "Мирового тура" по пляжному волейболу после почти годичной паузы. В конце февраля и в первой половине марта в Дохе (Катар) состоятся этапы категорий "1 звезда" и "4 звезды" соответственно. Ожидается, что на втором турнире выступят чемпионы мира 2019 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также другие пары, входящие в состав сборной России. Общий призовой фонд на престижном мартовском этапе составит 300 тысяч долларов США.