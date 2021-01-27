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27.01.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Разъезды отменяются

Лига наций пройдет в одном месте
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Международная федерация волейбола (ФИВБ) приняла решение, что турниры мужской и женской Лиги наций 2021 года пройдут без традиционных разъездов и перелетов. Все матчи состоятся в каком-то одном месте в формате "ковидного пузыря", с максимальным соблюдением безопасности участников.

В 2020-м ежегодное коммерческое соревнование для национальных сборных, пришедшее на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при, было отменено, а предыдущие два розыгрыша проходили почти во всех странах, выступавших в этом турнире. Каждая из 16 дружин проводила на предварительном этапе пять игровых недель, сильнейшие шестерки играли на решающей стадии.

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Хозяев нынешней Лиги наций ФИВБ обещает назвать не позднее февраля, будет опубликовано расписание матчей и уточнен формат. Вот здесь и возникает больше всего вопросов. Проводить 15-19 игр подряд в одном городе - это явно перебор. На данный момент самым длительным стационарным соревнованием под эгидой ФИВБ является Кубок мира, но этот трофей разыгрывается только раз в четыре года в Японии, где 12 команд играют в один круг и причем все-таки с переездами между соседними городами.

Вообще, в олимпийский сезон Лига наций для отобравшихся на летние Игры в Токио, в том числе и для российских сборных, будет иметь характер скорее разведки боем, способом отлаживания тренерских задумок, а результат уйдет на второй план. Напомним, в 2018 и 2019 годах наша мужская команда брала титул под руководством разных наставников - Сергея Шляпникова и нынешнего рулевого Туомаса Саммелвуо.

Тем временем ФИВБ объявила и о возобновлении "Мирового тура" по пляжному волейболу после почти годичной паузы. В конце февраля и в первой половине марта в Дохе (Катар) состоятся этапы категорий "1 звезда" и "4 звезды" соответственно. Ожидается, что на втором турнире выступят чемпионы мира 2019 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также другие пары, входящие в состав сборной России. Общий призовой фонд на престижном мартовском этапе составит 300 тысяч долларов США.

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