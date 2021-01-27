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27.01.2021 20:40
Рубрика: Спорт

УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

Текст: Артур Нанян
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Чемпионат Европы по футболу пройдет грядущим летом в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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"УЕФА готов провести первенство Европы во всех 12 городах. Евро - флагманский турнир европейских сборных и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним: чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля этого года. Матчи должны принять следующие города: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Сборная России попала в группу B, где в соперниках у нее будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Добавим также, что Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три на групповой стадии и один четвертьфинальный поединок.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020

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