УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

Чемпионат Европы по футболу пройдет грядущим летом в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"УЕФА готов провести первенство Европы во всех 12 городах. Евро - флагманский турнир европейских сборных и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним: чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля этого года. Матчи должны принять следующие города: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Сборная России попала в группу B, где в соперниках у нее будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Добавим также, что Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три на групповой стадии и один четвертьфинальный поединок.