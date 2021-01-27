Новости

Депутат предложил снимать ограничения на въездной туризм в России 12:51
Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов 12:34
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом 12:24
В Подмосковье на военнослужащих рухнула крыша 12:21
Кокорин поблагодарил болельщиков "Спартака" 12:21
Кравцов: Децентрализация ведет к снижению качества образования 12:17
В Австрии из-за вакцины не могут сделать вторую прививку от коронавируса 12:13
В армии США разрешили носить серьги, косички и хвосты 12:11
В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова 12:01
Двукратные олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков ждут второго ребенка 11:57
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор" 11:50
Гироскутер и ель: какие вещи вернули пассажирам поездов в 2020 году 11:46
Названы московские парки, в которых собирают вторсырье 11:44
Минск: В "Раубичи" стартует этап Кубка мира по лыжной акробатике 11:39
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов" 11:35
Видео: В Индонезии началось извержение самого активного вулкана 11:32
Мишустин выделил трем регионам 2,5 млрд на канализацию и набережные 11:24
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11:20
Госдума рассмотрит договор об СНВ-3 в начале пленарного заседания 11:09
Матвиенко почтила память погибших во время блокады Ленинграда 11:05
Совфед одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей 11:02
Гражданам Беларуси и Армении упростили въезд в Россию 10:53
Опубликовано видео задержания террористов в Калужской области 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 12:13
Рубрика: В мире

В Австрии из-за вакцины не могут сделать вторую прививку от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

В ряде федеральных земель сложилась критическая ситуация с вакцинацией населения. Из-за отсутствия достаточного количества доз вакцины срывается график вторых прививок от коронавируса, сообщает телеканал OE24.

Фото: AFP/ALEX HALADA
Канцлер Австрии объявил о продлении жесткого карантина

В Каринтии 12 700 человек получили первую прививку. Что делать дальше в отсутствии поставок препарата, пока неясно. В общей сложности, удастся вакцинировать порядка 38 тысяч жителей, рассказал глава земельного правительства Петер Кайзер.

По его словам, британский производитель вакцин AstraZeneca объявил, что до конца марта поставит в ЕС только 31 миллион доз вместо 80 в связи с производственными проблемами. Однако эта версия, считает Кайзер, не выдерживает критики, так как акции производителя, несмотря ни на что, растут. "Законно спросить, кого здесь обманывают? Необходимо наложить санкции на невыполнение обязательств", - подчеркнул он.

Порядка одного миллиона австрийцев уже записались на вакцинацию. Но поставки компании Pfizer/Biontech также были урезаны. Правительство надеется, что ситуация со временем выправится и это позволит провести вакцинацию по намеченному графику. Пока же кризисные команды федерального правительства усиливаются психологами и социологами для разъяснения на местах ситуации с вакцинированием.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"