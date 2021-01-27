В Австрии из-за вакцины не могут сделать вторую прививку от коронавируса

В ряде федеральных земель сложилась критическая ситуация с вакцинацией населения. Из-за отсутствия достаточного количества доз вакцины срывается график вторых прививок от коронавируса, сообщает телеканал OE24.

В Каринтии 12 700 человек получили первую прививку. Что делать дальше в отсутствии поставок препарата, пока неясно. В общей сложности, удастся вакцинировать порядка 38 тысяч жителей, рассказал глава земельного правительства Петер Кайзер.

По его словам, британский производитель вакцин AstraZeneca объявил, что до конца марта поставит в ЕС только 31 миллион доз вместо 80 в связи с производственными проблемами. Однако эта версия, считает Кайзер, не выдерживает критики, так как акции производителя, несмотря ни на что, растут. "Законно спросить, кого здесь обманывают? Необходимо наложить санкции на невыполнение обязательств", - подчеркнул он.

Порядка одного миллиона австрийцев уже записались на вакцинацию. Но поставки компании Pfizer/Biontech также были урезаны. Правительство надеется, что ситуация со временем выправится и это позволит провести вакцинацию по намеченному графику. Пока же кризисные команды федерального правительства усиливаются психологами и социологами для разъяснения на местах ситуации с вакцинированием.