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27.01.2021 15:10
Рубрика: В мире

В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии

Текст: Александр Гацак (София)
Фото: Александр Гацак/РГ Фото: Александр Гацак/РГ
Фото: Александр Гацак/РГ

В Софии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии. Торжественное мероприятие было приурочено к годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

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Несмотря на плохие погодные условия, событие посетили сотрудники посольства России, представители Болгарской социалистической партии, антифашистского союза, русофильских движений, а также местного отделения байкерской организации "Ночные волки". Участники акции держали в руках таблички с надписью "Мы помним", в том числе и на английском языке. "Чтобы привлечь внимание наших американских коллег", - поясняли в толпе.

Один из организаторов мероприятия Борис Цветков в своем обращении к собравшимся подчеркнул ключевую роль СССР в разгроме нацистов. Он выразил надежду на вечное сохранение памяти о героизме борцов с "коричневой чумой".

Советская армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. В честь этого события ООН приняла в 2005 году решение учредить в этот день Международный день памяти жертв Холокоста.

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