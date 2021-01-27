В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии

В Софии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии. Торжественное мероприятие было приурочено к годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

Несмотря на плохие погодные условия, событие посетили сотрудники посольства России, представители Болгарской социалистической партии, антифашистского союза, русофильских движений, а также местного отделения байкерской организации "Ночные волки". Участники акции держали в руках таблички с надписью "Мы помним", в том числе и на английском языке. "Чтобы привлечь внимание наших американских коллег", - поясняли в толпе.

Один из организаторов мероприятия Борис Цветков в своем обращении к собравшимся подчеркнул ключевую роль СССР в разгроме нацистов. Он выразил надежду на вечное сохранение памяти о героизме борцов с "коричневой чумой".

Советская армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. В честь этого события ООН приняла в 2005 году решение учредить в этот день Международный день памяти жертв Холокоста.