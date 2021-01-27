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27.01.2021 21:04
Рубрика: Спорт

В чемпионате женской баскетбольной Премьер-лиги наступил перерыв

Текст: Илья Трисвятский
Перерыв, связанный с подготовительными сборами национальных команд по классическому баскетболу и варианту игры 3х3, наступил в женской Премьер-лиге. В турнире по-прежнему лидирует УГМК (Екатеринбург), а вот среди преследователей этого клуба развернулась интересная борьба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Официальный сайт БК "Самара"
Столичная "Руна" идет в квартете лидеров баскетбольной суперлиги

В последние сезоны сложилось устойчивое понятие "большой тройки" - УГМК, курское "Динамо", оренбургская "Надежда". Любое поражение какой-то из этих команд от другого участника чемпионата считается сенсацией. Еще до недавней короткой паузы на выступление в еврокубках неудачу во встрече со столичным МБА потерпела "Надежда" - 46:63 в гостях.

Но сейчас девушки из Оренбурга реабилитировались. Они также на выезде взяли верх над курским "Динамо" - 89:82. В составе победительниц большую роль сыграли доморощенные баскетболистки - Анастасия Логунова (19 очков), Виктория Медведева (16), Елизавета Комарова (13). Их усилия были подкреплены результативностью американки Моник Биллингс (16). У курянок лучшим бомбардиром стала одна из лидеров сборной России Раиса Мусина (22).

Напомним, в первом круге динамовки победили "Надежду" на ее площадке - 71:61. Так что по сумме двух игр преимущество за "бело-голубыми". Возможно, результаты эти встреч придется учитывать, если на финиш "регулярки" конкуренты придут с одинаковыми показателями по числу побед во всех матчах.

УГМК продолжает держать марку безусловного лидера и на перерыв для подготовки сборных екатеринбурженки ушли в хорошем настроении, разгромив в Новосибирске местное "Динамо" - 102:59. Вот тройка основных бомбардиров уралочек в этом матче - уроженка Багамских Островов с паспортом Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс (29), американка Бреанна Стюарт и баскетболистка нашей сборной центровая Мария Вадеева (13). Также в среду, 27 января, МБА дома уверенно победил "Спартак" (Ногинск) - 93:56 (вторая 10-минутка завершилась с впечатляющим счетом 33:7). У хозяев Карина Низамова набрала 20 очков.

По итогам двухкругового турнира десяти команд Премьер-лиги, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), в плей-офф выйдет сильнейшая восьмерка. Если не будет сбоев в календаре, то полные итоги "регулярки" станет возможным подвести 14 марта. А наступивший перерыв продлится до 11 февраля.

Фото: VTB league
Определяются участники гала-матча Единой лиги по баскетболу

Положение команд (ранжирование по проценту побед):

1. УГМК (Екатеринбург) - 13 выигрышей - 0 поражений (100,0% побед);

2. "Динамо" (Курск) - 12-2 (86%);

3. "Надежда" (Оренбургская обл.) - 9-4 (69%);

4. МБА (Москва) - 8-4 (67%);

5. "Енисей" (Красноярский край) - 6-7 (46%);

6. "Ника" (Сыктывкар) - 5-6 (45%);

7. "Динамо" (Новосибирская обл.) - 5-8 (38%);

8. "Спарта энд К" (Видное, Мос. обл.) - 4-7 (36%);

9. "Динамо" (Москва) - 1-2 (8%);

10. "Спартак" (Ногинск, Мос. обл.) - 0-13 (0%).

Спорт Баскетбол

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