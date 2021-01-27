В достраивающихся домах продано 70 процентов квартир

Дефицит жилья наблюдается сейчас на рынке недвижимости. Об этом говорили эксперты на круглом столе в Торгово-промышленной палате о мерах поддержки строительной отрасли.

Около 70% ипотечных кредитов сейчас выдается на покупку "вторичного" жилья, отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, предложение новостроек не успевает за спросом. "На рынке возник определенный дефицит жилья в высокой степени готовности, - сказал он. - уже продано около 70% всех квартир с плановым вводом в 2021 году. Раньше считалось нормальным показателем, если в доме при вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир".

В 2021 году будет небольшое уменьшение спроса, но он по-прежнему будет превышать предложение, считает президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский. Причины этого - низкие ипотечные ставки, девальвация рубля, уменьшение числа ликвидных объектов недвижимости.

Сейчас застройщики отчитываются по итогам года и отмечают рост прибыли, рассказал Гольдберг. "Надеемся, что этих ресурсов застройщикам с помощью программ субсидирования будет достаточно, чтобы резко увеличить старт новых проектов", - сказал он. Во втором полугодии 2020 года запуск новых проектов показал положительную динамику, в IV квартале он был больше, чем в конце 2019 года, на 80%.

Оптимистичные результаты в этом плане показывает программа дальневосточной ипотеки, отметил Гольдберг. После ее запуска в регионах ДВФО появился очень высокий спрос на жилье, который не соответствовал предложению. Однако застройщики, зная, что программа долгосрочная (будет действовать до начала 2025 года), в течение года увеличивали старт новых проектов. Сейчас это единственный федеральный округ, где общий объем строящегося жилья увеличился, добавил эксперт. Поэтому важно, чтобы программы поддержки были долгосрочными, подчеркнул он.

Были пессимистические прогнозы - что после перехода на проектное финансирование с рынка уйдет половина застройщиков. Этого не случилось, отметил руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик: ушли с рынка около 10% совсем слабых компаний, крупные снизили объемы строительства, отказавшись от слабых проектов. В то же время банки за год стали лояльнее к застройщикам, отметил он: выделяют финансирование на проекты, которые год назад не пропускали. Это связано с ростом компетентности и банков, оценивающих предложения, и застройщиков, которые научились доказывать эффективность своих проектов.