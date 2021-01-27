В ЕС разгорается скандал вокруг срыва сроков поставки вакцин от производителей, с которыми Брюссель заключил контракты. В среду вечером Еврокомиссия созвала совещание с участием представителей англо-шведской компании AstraZeneca. От нее потребовали разъяснений по поводу невыполнения обязательств.

Как пишет газета SZ, вместо 80 миллионов доз вакцины от "короны" в ЕС к концу марта поступит лишь 31 миллион доз. При том, что еще прошлым летом AstraZeneca получила из его бюджета 336 миллионов евро на производство 400 миллионов доз препарата. Но теперь компания признала, что из-за логистических проблем ей придется сократить объемы поставок в Европу на 60 процентов. Однако фармацевты винят во всем евробюрократию, которая потребовала от них дополнительных согласований. К слову, вакцина от AstraZeneca пока официально не допущена на рынок ЕС. Ожидается, что европейский регулятор даст ей "зеленый свет" в конце этой недели.

"Мы отстаем от первоначального графика в отношении ЕС на две недели. Но ведь ЕС заключил с нами договор на три месяца позже, чем та же Британия. Значит, у нас было меньше времени, чтобы утрясти все проблемы. К тому же речь шла о том, что мы постараемся выполнить поставки. Но мы не брали на себя таких обязательств по договору", - настаивает глава AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью Die Welt.

Но в Брюсселе подозревают, что часть партии, предназначенной для европейцев, могла уйти на рынки других стран. Теперь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала ввести ограничения на экспорт произведенных в Европе вакцин за рубеж. Ее поддержал глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. "Дело не в приоритете для ЕС, а в том, что Европа должна иметь справедливую долю", - заявил политик.