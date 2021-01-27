Новости

Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 18:20
Рубрика: В мире

Европе не хватило доз

Текст: Екатерина Забродина
В ЕС разгорается скандал вокруг срыва сроков поставки вакцин от производителей, с которыми Брюссель заключил контракты. В среду вечером Еврокомиссия созвала совещание с участием представителей англо-шведской компании AstraZeneca. От нее потребовали разъяснений по поводу невыполнения обязательств.

Как пишет газета SZ, вместо 80 миллионов доз вакцины от "короны" в ЕС к концу марта поступит лишь 31 миллион доз. При том, что еще прошлым летом AstraZeneca получила из его бюджета 336 миллионов евро на производство 400 миллионов доз препарата. Но теперь компания признала, что из-за логистических проблем ей придется сократить объемы поставок в Европу на 60 процентов. Однако фармацевты винят во всем евробюрократию, которая потребовала от них дополнительных согласований. К слову, вакцина от AstraZeneca пока официально не допущена на рынок ЕС. Ожидается, что европейский регулятор даст ей "зеленый свет" в конце этой недели.

В Австрии из-за отсутствия вакцины не могут сделать вторую прививку от COVID-19

"Мы отстаем от первоначального графика в отношении ЕС на две недели. Но ведь ЕС заключил с нами договор на три месяца позже, чем та же Британия. Значит, у нас было меньше времени, чтобы утрясти все проблемы. К тому же речь шла о том, что мы постараемся выполнить поставки. Но мы не брали на себя таких обязательств по договору", - настаивает глава AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью Die Welt.

Но в Брюсселе подозревают, что часть партии, предназначенной для европейцев, могла уйти на рынки других стран. Теперь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала ввести ограничения на экспорт произведенных в Европе вакцин за рубеж. Ее поддержал глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. "Дело не в приоритете для ЕС, а в том, что Европа должна иметь справедливую долю", - заявил политик.

В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"