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27.01.2021 09:16
Рубрика: В мире

В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer

Текст: Надежда Ермолаева

В Швеции после прививки Pfizer умерли 23 человека, в Финляндии - трое. Об этом сообщают официальные службы этих стран.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Агентство по медицинским продуктам Швеции уточняет, что смерть коснулась "пожилых людей с одним или несколькими хроническими заболеваниями". Отмечается, что 19 из 23 умерших были старше 80 лет, двое - 75-79 лет, одному - 70-74 года, а другому - 65-69 лет. При этом, по данным Агентства, у человека в возрасте 65-69 лет после вакцинации началась лихорадка и он "внезапно умер". Всего в королевстве сделано 174 тысячи прививок.

В Финляндии Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea отмечает, что у троих умерших после прививки от коронавируса смерть была связана с болезнями, от которых они страдали еще до вакцинации. На настоящий день в стране вакцинировано более 116 тысяч человек. Согласно результатам опроса Yle, более 86 процентов жителей Финляндии готовы привиться от коронавируса.

Между тем, после прививки в Словакии скончался мужчина 79 лет. В Государственном институте по контролю лекарств страны уточнили, что летальному исходу способствовали хронические заболевания умершего, а также начавшаяся после вакцинации температура и слабость.

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