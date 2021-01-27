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27.01.2021 21:11
Рубрика: Экономика

В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых

Текст: Роман Маркелов
С 1 февраля в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам-физлицам. В ней планируется администрировать плательщиков с доходами более 500 млн рублей. Об этом говорится в ответе Федеральной налоговой службы (ФНС) на запрос "Российской газеты".

В ФНС уточнили, что в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также налогооблагаемые операции инвестиционного характера.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Администрирование налогоплательщиков-физических лиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения. Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства.

Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства", - заявили в ФНС.

При этом практика создания межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам применяется с 2018 года. "Это позволяет улучшить качество взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов: обеспечить высокий уровень прозрачности администрируемой среды, выработать единые правоприменительные подходы по ключевым вопросам, а также снизить административную нагрузку", - рассказывают в ФНС.

Ранее в среду о создании специальной налоговой инспекции для физлиц с доходом свыше 500 млн рублей в год сообщил VTimes со ссылкой на двух федеральных чиновников.

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