В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек

В Китае прививки от коронавируса уже сделали почти 23 миллиона человек.

"Работа по вакцинации от COVID-19 продвигается последовательно, число вакцинированных непрерывно увеличивается повсеместно", - заявил замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Первыми вакцину получат инспекторы таможенной службы, медработники, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, полицейские. Прививку также сделают водителям общественного транспорта. В группу риска вошли и лица, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.