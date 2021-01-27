В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины

В больнице литовского города Мариямполе произошло ЧП. Как сообщает портал Delfi, пациентке, которая пришла сделать прививку от коронавируса, по ошибке ввели пять доз вакцины вместо одной. Пока идет внутреннее расследование, как такое могло случиться, врачи с тревогой наблюдают за здоровьем женщины. Она чувствует себя хорошо - разве что "сильно болит место укола".

Как признал директор больницы Мантас Чесны, они тут же принялись звонить за советом коллегам в Каунас, а также в представительство компании Pfizer. Но переполох уже утих. Как и предполагалось, имела место халатность - ампулу элементарно забыли разбавить, так что четырем гражданам не хватило лекарства.

Кстати, подобные случаи уже происходили. Немецкие СМИ сообщали, что восьми сотрудникам дома престарелых в Штральзунде (эту профессиональную группу прививают от ковида в приоритетном порядке) - семи женщинам и одному мужчине в возрасте от 38 до 54 лет - по ошибке ввели неправильные дозы вакцины. Четверых пришлось на всякий случай госпитализировать - у них проявились симптомы гриппа. Остальные отправились по домам без побочных эффектов.