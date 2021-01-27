В ОДКБ прошли консультации по вопросам коллективной безопасности

Координация совместных планов ОДКБ на будущий год проанализирована в ходе двухдневных консультаций, которые завершились в среду в формате видеоконференции, подтвердил 27 января пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

В консультациях, которые прошли под руководством исполняющего обязанности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка, приняли участие представители министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Прежде всего, пояснил его представитель, были "обсуждены командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с коллективными силами оперативного реагирования, коллективными авиационными силами, миротворческими силами ОДКБ, а также с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона".

В повестку дня консультаций, по данным пресс-службы, были включены и вопросы проведения тренировок оперативного состава центра кризисного реагирования ОДКБ и его национальных органов.

Кроме того, "были рассмотрены и мероприятия совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества с государствами, не являющимися государствами - членами ОДКБ, и другими международными организациями".

По оценке участников экспертного сообщества, все мероприятия, "предусмотренные планом, направлены на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению". А все обсужденные предложения и замечания, поступившие по проекту плана от министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, доработаны", - отметил, подводя итоги консультаций, генерал-майор Куприк.

Согласованный проект документа, пояснили в ОДКБ, будет направлен на рассмотрение Постоянного совета организации для принятия решения о дальнейшем его направлении в государства - члены организации на внутригосударственное согласование.