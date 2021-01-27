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27.01.2021 18:20
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител

Текст: Елена Манукиян

Максимальное количество антител G к коронавирусу вырабатывается на 35-45 день после введения второго компонента вакцины, сообщили в Роспотребнадзоре, пояснив, что именно к этому времени вырабатывается самый мощный иммунный ответ организма. В ведомстве также подчеркнули, что интерпретировать наличие антител после первой прививки сложно.

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Так, если до нее антител к COVID-19 не было вовсе, то после введения первого компонента вакцины их может быть немного. Но в этом случае их появление уже можно расценивать, как начало выработки иммунитета, уточнили в Роспотребнадзоре. Наблюдая за иммуноглобулином G в динамике, можно понять, вырабатывается иммунитет или нет в первые дни после вакцинации.

В ведомстве также напомнили, что в идеале период между введением двух компонентов вакцины должен быть от 14 дней до 21 дня. Однако допускается увеличение этого интервала до 6 недель.

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